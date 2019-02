Hoeveel push-ups kan jij doen? Blijkbaar is dat een goede voorspeller voor je risico op hartaandoeningen Nele Annemans

21 februari 2019

13u07

Bron: The New York Times 0 Fit & Gezond “Geen”, “Misschien 5", “Hoogstens 10": uit een kleine rondvraag op onze redactie blijkt al snel dat dat er geen push-uplovers aan ons verloren zijn gegaan. Toch blijkt uit nieuw onderzoek dat hoeveel keer je je kan opdrukken een goede maatstaf is om te weten te komen hoe het gesteld is met de gezondheid van je hart.

Voor de studie werden meer dan 1.500 mannen gevraagd een loopbandtest, maar ook andere oefeningen zoals push-ups, te doen en werden ook hun gezondheidsgegevens bijhouden. Talrijke studies toonden immers al het verband tussen een goede conditie en een verlaagd risico op hartaandoeningen aan op latere leeftijd. 10 jaar later keerden ze terug naar het ziekenhuis om de resultaten te bekijken.

Verrassend genoeg zagen de onderzoekers dat de push-upoefening een veel betere voorspeller was voor toekomstige hartproblemen dan de loopbandtest. Zo hadden mannen die zich minstens 11 keer konden opdrukken, minder risico op het ontwikkelen van een hartprobleem in vergelijking met degenen die geen 10 push-ups konden doen. De mannen die er 40 of meer konden doen liepen zelfs 96% minder risico op hartproblemen in de komende 10 jaar in vergelijking met degenen die er minder dan 10 konden uitvoeren.

De onderzoekers concluderen dan ook dat het aantal push-ups dat je kan doen, een hulptool kan zijn om je risico cardiovasculaire ziektes te voorspellen. Wat op zich niet geheel verrassend is volgens dokter Stefanos Kales, professor geneeskunde aan de Harvard Medical School en auteur van de studie. “Mensen die zich meer kunnen opdrukken, eten vaak al gezonder, bewegen meer en hebben meestal een gezondere BMI, allemaal factoren die je hart gezonder houden.”