Hoeveel gewicht kan je maximaal aankomen in één dag? Nele Annemans

16 oktober 2018

10u55

Bron: Goed Gevoel 0 Fit & Gezond Natuurlijk probeer je je te houden aan een relatief gezond voedingspatroon (en enkele sportsessies per week), maar op sommige dagen - je hebt je regels, je bent oververmoeid of gestrest of het is gewoon erg gezellig met vrienden - wint dat heerlijke stukje taart, die vettige pizza, de krokante chips, de doos pralines … het van je karakter. Maar hoeveel gewicht kan je nu echt aankomen van zo’n slechte dag?

We kunnen je meteen geruststellen, want je moet al een erg grote berg eten verzetten om gewicht aan te komen. Hoeveel precies? Om een halve kilo aan te komen moet je ongeveer 3.500 calorieën extra naar binnen spelen bovenop de 2.000 die je normaal eet. Dat betekent 5.500(!) calorieën in totaal.

Geen idee hoe 3.500 calorieën eruitzien? Denk aan twee pizza’s margherita (1500 kcal), een grote zak chips van 225 g (1.200 kcal), drie glazen cava (210 kcal) en 8 melocakes (586 kcal). Dat is veel, héél veel én dan ben je er nog niet.

En natuurlijk voel je je slecht na zo’n dag - wij denken spontaan aan onze ‘Morgen eet ik niets meer’-belofte -, maar zolang je de volgende dag weer gezond eet en opnieuw begint te sporten, zal je weegschaal je waarschijnlijk niet afstraffen voor dat ene dagje binge-eten. Kortom, het is oké om je af en toe eens te laten gaan, maak er geen gewoonte van.

