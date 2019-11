Hoeveel Belgen ‘vapen’ en is ‘passief dampen’ gevaarlijk? 9 vragen en antwoorden over de e-sigaret

Hoe werkt het?

Een e-sigaret bestaat uit een batterij en een reservoir voor de e-liquid, de vloeistof met nicotine en aroma’s. In de tank bevindt zich een coil, een verdampingselement dat bestaat uit een gloeidraad met daarrond organisch katoen. Wanneer je op de knop drukt, warmt de gloeidraad in de coil op en verdampt de vloeistof die in het katoen is getrokken. Afhankelijk van de wattage is sprake van een verhitting tussen de 200 en 300 graden. Door aan het mondstukje te lurken adem je gearomatiseerde waterdamp in.

Waaruit bestaat e-liquid?

De vloeistof bestaat uit water, aroma’s, propyleenglycol (PG) en/of plantaardige glycerine (VG) en vaak ook nicotine. PG en vooral VG zorgen voor de zichtbare damp. VG smaakt van zichzelf een beetje zoet.

Waar komt de e-sigaret vandaan?

De e-sigaret kwam in China in 2004 op de markt en was een uitvinding van Hon Lik, een Chinese apotheker in dienst van Golden Dragon Holdings, dat intussen actief is onder de naam Ruyan. Het bedrijf begon in 2005-2006 met export, maar intussen zijn 460 verschillende merken op de markt. De e-sigaret werd in de markt gezet als een alternatief voor de tabaksigaret, maar onderzoek in 2015 toonde aan dat 58,8 procent van de gebruikers ook nog gewone sigaretten is blijven roken.

Sinds wanneer wordt de e-sigaret in vraag gesteld?

Lang voor er sprake was van mysterieuze sterfgevallen in de VS werd de e-sigaret al in vraag gesteld. De Europese Vereniging van Longartsen formuleerde begin dit jaar al een negatief advies omdat totaal niet duidelijk is wat de negatieve effecten zijn. “Eigenlijk kennen we gezondheidsgevolgen nog onvoldoende. Het is een feit dat wanneer je een bepaalde stof inhaleert dat er kans is op een ontstekingsreactie op relatief korte termijn. De gevolgen op lange termijn kennen we nog helemaal niet. Wat is het risico op kanker? Geen idee”, zegt longarts Ingel Demedts van het AZ Delta in Roeselare.

Hoeveel Belgen zitten aan de e-sigaret?

Exacte cijfers zijn niet beschikbaar, maar ons land telt ongeveer 2 miljoen tabaksrokers, terwijl het aantal gebruikers van de elektronische sigaret op ongeveer 300.000 wordt geschat.

Waarom spreken ze in de VS over een vaping-epidemie?

In Amerika hebben zich het voorbije jaar opvallend veel mensen gemeld met ernstige longproblemen na het gebruik van de e-sigaret; de jongste maanden is zelfs sprake van een exponentiële toename. Daarom werd het een epidemie genoemd, hoewel er geen sprake is van een besmettelijke ziekte. In 49 verschillende staten werden 2.051 patiënten met ernstige longproblemen geregistreerd die direct verband konden worden gebracht met wapen. 39 patiënten haalden het niet. Opvallend veel jonge mensen, maar dat zou kunnen te maken hebben met het feit dat jongeren meer dampen dan ouderen.

Is er al een oorzaak gevonden?

Enkele dagen geleden meldde het CDC (Center for Disease Control and Prevention) en de FDA (Food and Drug Administration) een mogelijke doorbraak. In de longen van 29 patiënten uit tien verschillende staten werd telkens vitamine E acetaat gevonden. Dat is een synthetische verbinding van vitamine E en azijnzuur. Het mengsel is olieachtig en wordt soms toegevoegd aan e-liquids. In de vorm van een pil of als zalf is het ongevaarlijk, maar vitamine E is levensgevaarlijk als het wordt verhit en ingeademd. De olieachtige druppels laten een kleverig laagje achter aan de binnenkant van de longen. Bij 23 van verzamelde monsters werd ook THC aangetroffen, de proactieve stof in cannabis die je in liquide wel vaker aantreft in combinatie met vitamine E. De onderzoekers zeggen dat er wellicht meer dan één oorzaak is.

Kun je bij ons vitamine E in de vapeshop kopen?

Neen. THC is sowieso verboden en vitamine E om te dampen is evenmin toegestaan. Een navulverpakking met nicotine mag in ons land evenmin cannabidiol (CBD) bevatten, niet-psychoactieve cannabis. Reden: het additief zou de indruk kunnen wekken dat de e-sigaret een voordelige impact heeft op de gezondheid of een stimulerend effect. Bij navulverpakkingen zonder nicotine mag het dan weer wel.

Bestaat er iets als passief dampen en is dat slecht voor de gezondheid?

Talloze onderzoeken hebben de voorbije decennia aangetoond dat passief roken even schadelijk is als zelf roken. Het is niet duidelijk of ‘passief dampen’ gezondheidsproblemen met zich kan meebrengt, al waren er wel merkwaardige resultaten in een Amerikaans onderzoek met muizen. Gedurende 54 weken stelden de onderzoekers 60 muizen bloot aan de rook van e-sigaretten. Bij 40 muizen bevatte de rook nicotine en negen van die muizen ontwikkelden longkanker. Een kanttekening is dat de muizen de rook niet inhaleerden maar volledig door damp werden omring waardoor hun gehele lichaam werd blootgesteld.