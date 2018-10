Hoera herfstvakantie! Zo voorkom je een opgeblazen gevoel tijdens het vliegen Nele Annemans

28 oktober 2018

15u32

Bron: Goed Gevoel 0 Fit & Gezond Reisje naar zonniger oorden geboekt? Beschouw ons maar jaloers! Maar wist je dat een vliegtuigreis met de nodige ongemakken gepaard kan gaan? Een opgeblazen gevoel is er daar eentje van. Wat je eraan kan doen ontdek je hier.

Er is helaas geen pasklaar antwoord op de vraag waarom mensen zo vaak een opgeblazen gevoel ervaren tijdens het vliegen. Gelukkig zijn er wel een aantal manieren om het te voorkomen en te verlichten.

Zo kan de verandering van de luchtdruk ervoor zorgen dat de gassen in je lichaam uitzetten. Speel daarom op safe en vermijd koolzuurhoudende dranken die je buik nog meer doen opzwellen. Gezond eten en goed slapen is moeilijk op het vliegtuig, vooral als je reist naar een andere tijdzone. Eet daarom liever enkele kleine maaltijden in plaats van een grote en vermijd voedingsmiddelen die vet, zout of zuur bevatten.

Ook lang neerzitten is hét recept voor ongemakken. Probeer daarom of je nu reist met het vliegtuig, de auto of de trein, regelmatig recht te staan en eens rond te lopen.

Uitdroging is nog een andere belangrijke oorzaak. Drink daarom veel water. Het zal niet alleen helpen tegen een opgezwollen buik, maar ook voorkomen dat je huid en ogen droog worden. En aangezien meer water drinken gepaard gaat met meer toiletbezoekjes, betekent dat ook dat je meer beweegt. Win-win!