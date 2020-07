Hansaplast Gesponsorde inhoud Hoe verzorg je je voeten na het lopen, wandelen of shoppen? Aangeboden door Hansaplast

30 juli 2020

Of je nu een (halve) marathon liep, een lange wandeling in de bossen maakte of je stappenteller overuren draaide tijdens een XXL shoppingmarathon: na een actieve inspanning kunnen je voeten wel wat extra liefde gebruiken. Dankzij deze tips leg je je voeten heerlijk in de watten!

Na een inspanning heb jij niet alleen welverdiende rust nodig, maar ook je voeten. Logisch ook, want je voeten moeten je hele lichaam dragen! Nadat je je veters hebt losgemaakt, is het daarom belangrijk om je voeten goed te verzorgen. Hoe je dat het beste doet? Simpel: met deze vijf tips!

Express pedicure @ home

Check altijd op ingegroeide teennagels die kunnen ontstaan doordat je sokken of schoenen te veel druk zetten op je voeten. Ingegroeide teennagels zijn in het begin vaak alleen maar een beetje vervelend maar worden al snel heel pijnlijk en kunnen zelfs geïnfecteerd raken. Hou je nagels dus kort en knip ze recht, niet gebogen, en vijl de scherpe randjes eraf.

Over één avond ijs

Voelen je voeten pijnlijk en gezwollen aan? Dompel ze dan ongeveer 10 minuten onder in een voetbad met ijskoud water om de zwelling te helpen verminderen. Heb je geen last van gezwollen voeten, dan kan je gerust wat warmer water gebruiken. Voeg eventueel Epsom-zouten toe (een verbinding tussen magnesium en zwavel) die je spieren sneller helpen herstellen. Enkele druppels etherische (lavendel)olie in je bad zorgen ervoor dat je huid goed gehydrateerd blijft.

Smeren, smeren, smeren

Na je voetbad is het belangrijk om je voeten goed in te smeren om droge plekken en pijnlijke kloofjes te voorkomen. Gebruik daarbij liefst een speciale voetencrème. Vermijd altijd de huid tussen je tenen: die hou je best droog om infecties te vermijden.

Loop op kussentjes

Niets heerlijker dan na een vermoeiende dag je schoenen uit te schoppen en even fijn op blote voeten te lopen. Doe dat zeker, maar niet te lang! Door op blote voeten te lopen, gebruik je andere spieren in je voet. Doe dus na een tijdje opnieuw schoenen aan om de stress op je voeten te verlichten. Kies daarbij voor lichte en ademende schoenen met een gebogen zool die de contouren van je voet goed volgt.

Verzorg je blaren

Heb je een een blaar gespot? Gesloten blaren laat je best dicht en prik je niet open. Een open blaar ontsmet je eerst met ontsmettingsmiddel en vervolgens knip je loshangende stukjes huid af. Gebruik nadien op je open of gesloten blaar een goede blaarpleister zoals de Hansaplast Blaarpleister, Anti-Druk Patches, of Likdoornpleisters. Die vormen een kussentje rond de blaar en beschermen zelfs een open blaar tegen infectie en vuil.