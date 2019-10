Exclusief voor abonnees Hoe vermijd je een fikse verkoudheid? Redactie

28 oktober 2019

13u17

Bron: demorgen 0 Fit & Gezond Het weer van de afgelopen dagen liegt er niet om: het snotneusseizoen is aangebroken. Collectief lopen we weer onbedaarlijk te niezen in een doorweekte zakdoek. Is er eigenlijk iets wat we kunnen doen om niet verkouden te worden?

Niet zo gek dat veel mensen dezer dagen verkouden zijn, zegt Wytske Fokkens, hoogleraar keel-, neus en oorheelkunde: “De boosdoener is het rhinovirus. Dat virus verandert steeds een beetje, waardoor onze afweer er geen vat op heeft.” Ook viroloog Ron Fouchier vindt het logisch dat in het najaar verkoudheid opsteekt: “Er is altijd wel iemand in je omgeving die je kan aansteken. In het najaar kruipen we dichter op elkaar dan in de zomer en is het klimaat zodanig dat virussen en bacteriën beter overleven.”

