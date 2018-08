Hoe vermijd je allergieën? "Laat je kind vuil worden" Nathalie De Bisschop

Hoe kan je vermijden dat je kinderen allerhande allergieën krijgen? "Laat ze vuil worden", raadt professor Bart Lambrecht, immunoloog bij het Vlaams instituut voor Biotechnologie, aan. Want een van de oorzaken dat er steeds meer mensen allergieën krijgen is de toegenomen hygiëne.

Steeds meer Belgen hebben een of andere allergie. Ondertussen heeft een derde van de bevolking er een en dat cijfer blijft maar groeien. Volgens artsen zijn daar verschillende oorzaken voor: de luchtvervuiling, de toegenomen hygiëne en de pollenseizoenen die door de klimaatverandering almaar langer duren.

"Je moet eigenlijk zo veel mogelijk je kind blootstellen aan stimuli", legt de professor uit. "De beste manier om dat te doen is honden en katten in huis nemen. Neem je kinderen mee naar de kinderboerderij en laat hen vuil worden. Laat je kind buiten spelen in de modder."

Wetenschappers werken ook aan een vaccin tegen allergieën, maar het kan nog jaren duren voor dat er is.