Hoe veilig is een thuisbevalling? “Prachtig, maar de veiligheid van moeder en kind moet prioriteit nummer één blijven” Greet Ghysels

16 december 2019

10u02

Over thuis bevallen zijn de meningen verdeeld. Sommigen verkiezen de huiselijke sfeer, anderen wijzen op de voordelen van in het ziekenhuis te bevallen wanneer er iets misgaat. Onze expert geeft raad.

Marlene Reyns, voorzitter van de Vlaamse Beroepsorganisatie van Vroedvrouwen: “Voor we ons fiat geven voor een thuisbevalling, doen we, met de gynaecoloog, een risicoanalyse. Wat is jouw medische voorgeschiedenis? Hoe is een vorige zwangerschap verlopen, en hoe verloopt deze? Op het moment van de arbeid blijven we evalueren of het veilig is om thuis te blijven. Zijn je vliezen gebroken en is het vruchtwater donker? Dan zit er meconium – ontlasting van de baby – in, en betekent dat dat de opvang van de baby in het ziekenhuis moet gebeuren. Over zulke beslissingen is geen discussie.”

“Een thuisbevalling is prachtig, maar de veiligheid van moeder en kind moet prioriteit nummer één blijven. En onthoud: jij hebt de touwtjes in handen. Als jij beslist dat je naar het ziekenhuis wil, waarom ook, dan ga je.”

“Meer en meer ziekenhuizen doen inspanningen om een huiselijke sfeer te creëren en de vrouw zonder ingrepen te laten bevallen. Zo kan vaak ook aan je wensen voldaan worden. Het gaat erom waar jij je het beste bij voelt.”