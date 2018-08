Hoe sushi eten, kan helpen tegen droge ogen AVH/TVM

14 augustus 2018

14u45

We kijken urenlang naar onze telefoons, computers en tablets, zowel thuis als op het werk. Al dat gestaar naar schermen zorgt ervoor dat we onze ogen gedurende langere periodes openhouden, oftewel we knipperen minder met onze ogen. Hierdoor verdampt ons oogvocht eerder en dit heeft droge ogen als gevolg. Onderzoek toont aan dat sommige voeding soelaas biedt.

Volgens onderzoekers van de Hokkaido Universiteit in Japan helpt het om chiazaden en vette vis zoals tonijn, zalm, sardines en makreel te eten. Ofwel, de hoofdingrediënten van sushi. Vis is namelijk rijk aan omega-3 wat de conditie van je ogen ten goede komt. Het droge ogensyndroom, een aandoening die het aanmaken van traanvocht aantast, wordt namelijk onder andere in verband gebracht met een tekort aan omega-3. Ook walnoten, lijnzaad en sojaolie bevatten de juiste vetten die helpen tegen droge ogen.

Het Japanse onderzoek richtte zich voornamelijk op vis, maar uit andere onderzoeken blijken ook groenten als boerenkool, mais, pompoen, courgette spinazie en verse peterselie van belang te zijn voor een goede conditie van de ogen. Qua fruit leveren kiwi en rode druiven goed werk.

Niet alleen voeding helpt tegen droge ogen volgens Foodnews, dat het Japanse onderzoek aanhaalt. Ook zou het helpen de oogleden te bedekken met watjes met kokosnootolie gedurende een kwartier en de ogen te 'wassen' met babyshampoo en warm water. Het eenvoudigste advies om op te volgen is vaker te knipperen met je ogen en je ogen een paar seconden achter elkaar te sluiten om zo meer traanvocht te produceren.

Visolie

Uiteraard is het niet zo dat je ogen plots niet meer droog zijn na één portie sushi te eten. Je moet al flink wat vis naar binnen spelen, en dat op regelmatige basis, wil je echt effect ondervinden ervan. Het wordt dan ook aangeraden om extra visolie supplementen te nemen, omdat de concentratie aan omega-3-vetzuren daarin een stuk hoger ligt.