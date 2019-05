Hoe sporten je aan een betere nachtrust helpt Liesbeth De Corte

28 mei 2019

17u05

Bron: Bustle 0 Fit & Gezond Soms heb je écht geen zin om te gaan sporten en lonkt de zetel. Herkenbaar? Dat treft, want in z’n nieuwste rapport geeft het Sleep Cycle Instituut het perfecte excuus om jezelf een schop onder de kont te geven: een stevige work-out zou je aan een betere nachtrust helpen.

De voorbije 3 jaar heeft de app Sleep Cycle alle data van z’n 3 miljoen gebruikers verzameld en geanalyseerd. Daaruit blijkt dat mensen gemiddeld 7 uur en 18 minuten per nacht in dromenland vertoeven. Vrouwen liggen blijkbaar iets langer in bed dan mannen: zo’n 14 à 20 minuten. Maar opvallend genoeg hebben dames vaker een slechtere slaapkwaliteit dan mannen én stappen ze vaker met het verkeerde been uit bed.

“Verschillende onderzoeken hebben eerder al aangetoond dat vrouwen meer slapen, maar de kwaliteit van hun slaap is niet om over naar huis te schrijven. Daardoor lopen ze meer risico op slapeloosheid”, reageert Catherine Darley, de oprichtster van het instituut Naturopathic Sleep Medicine. “Als je weet dat veel vrouwen slecht slapen en overdag nog een heleboel taken op zich nemen, is het geen verrassing dat ze opstaan met een slechter humeur.”

Gelukkig biedt het rapport van Sleep Cycle ook een mogelijke oplossing aan: de gebruikers van de app die af en toe sporten, geven aan beter te slapen, ongeacht leeftijd of geslacht. Bovendien zouden ze gemiddeld ook minder lang snurken dan mensen die zelden of nooit sporten (21 minuten versus 25 minuten).

Geen zorgen als je sportschoenen bedolven liggen onder het stof. Het is heus niet nodig om plots te beginnen trainen voor een triatlon. Op de blog van het medisch centrum Johns Hopkins Center for Sleep staat te lezen dat een halfuurtje bewegen per dag al wonderen kan doen voor je nachtrust. “Het zal ook geen maanden duren vooraleer je de voordelen ervan plukt”, schrijft Charlene Gamaldo, directeur van het Johns Hopkins Center for Sleep. “Mensen moeten echt niet beginnen trainen voor een marathon om een betere slaper te worden”, bevestigt ze nog eens.

Je kan kiezen voor een halfuurtje aerobic, maar je kan evengoed tijdens de pauze van je werkdag een ommetje maken of - lekker cliché - wat vaker de trap nemen in plaats van de lift.