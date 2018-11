Hoe slaaptekort je liefdesleven in de war kan sturen Liesbeth De Corte

16 november 2018

08u42 0 Fit & Gezond Korte nachtjes zijn nergens goed voor. De dag erna ben je extra hongerig, ziet je snoet er verfomfaaid uit, kan jij je slechter focussen én krijg je last van moodswings. Meer nog: volgens slaapcoach Floris Wouterson kan een slaaptekort je liefdesleven beïnvloeden. “Voor je het weet, wordt je beste vriend plots je grootste vijand.”

Dat een slechte nachtrust niet bepaald gezond is, moeten we u niet meer vertellen. Toch maken we er ons allemaal wel eens schuldig aan. ‘s Avonds een serie bingewatchen, te lang op café blijven zitten met je vrienden of tot diep in de nacht werken om een deadline te halen: het is ons allemaal al eens overkomen. Maar als dit té vaak voorvalt, heeft dat nare gevolgen. Zelfs voor je relatie, zegt Wouterson, die recent het boek ‘SuperSlapen’ heeft uitgebracht.

Een slaaptekort maakt je minder sociaal aantrekkelijk

Het woord ‘schoonheidsslaap’ bestaat niet voor niets, zo blijkt. “Verschillende studies hebben aangetoond dat singles met een slaaptekort als minder attractief worden beschouwd”, vertelt Wouterson. Hij verwijst daarbij naar een Zweedse studie, waarbij enkele proefpersonen een reeks foto’s moesten beoordelen. Op sommige foto’s stonden mensen die amper hadden geslapen, op de andere kiekjes waren goed uitgeruste vrouwen en mannen afgebeeld. “Je kan het al raden, maar de mensen met het slaaptekort werden minder aantrekkelijk bevonden. Ze kwamen ook over als minder sociaal en minder gemakkelijk om contact mee te leggen. Zaken die belangrijk zijn als je wil daten of flirten.”

Een slaaptekort beïnvloedt je gevoel voor humor

Een eigenschap die onze prins op het witte paard absoluut moet bezitten? Een goed gevoel voor humor. Maar net dit aspect lijdt ook onder een slaaptekort. “Grappig uit de hoek komen is een cognitieve activiteit. Ook het begrijpen van moppen speelt zich af in de neocortex, het denkende deel van je hersenen zeg maar. Na een korte nacht werkt dat deel minder goed. Daardoor heb je meer moeite om grappen te vatten. Vooral woordgrappen kan je dan maar moeilijk waarderen. En dat is niet alleen lastig voor je romantische relatie, maar ook voor je band met je collega’s, vrienden en familieleden.”

Een slaaptekort zorgt voor minder gelukkige relaties

“Wanneer voel jij je gelukkig in je relatie?”, vraagt Wouterson me. Hij komt zelf al met het antwoord: “Als jij en je partner close zijn, als jij je zeker en veilig voelt én als je een positieve bijdrage kan leveren aan jullie relatie. Maar die drie voorwaarden hangen ook samen met de kwaliteit van je slaap. Heb je lang liggen woelen in bed? Dan is er vaak meer afstand tussen de twee partners. Degene die wél goed uitgerust is, voelt zich minder zeker en veilig, en wie slecht geslapen heeft, doet op z’n beurt minder moeite.”

Een slaaptekort zorgt voor conflicten

“Wanneer één iemand met een slaaptekort kampt, is dat een recept voor ruzie of zelfs een breuk”, aldus de slaapcoach. De reden: je relatie botst tegen meer negatieve gevoelens, zoals iemand die humeurig, prikkelbaar en onverschillig is. “Dat wordt ook bevestigd door een experiment van de Ohio University. De wetenschappers hadden een aantal koppels opgetrommeld die al lang samen waren. Een van de twee partners moest een week lang elke dag minder dan 7 uur slapen, de andere gelukzak kreeg voldoende nachtrust. In no time hadden de stellen ruzie over de kleinste futiliteiten.”

De vele discussies en het slaaptekort hebben ook een impact op de affectie en genegenheid. Om nog maar te zwijgen over het libido. “Dat heeft te maken met je testosteronproductie. Slecht gedut? Volgens een Amerikaanse studie daalt je testosteronniveau dan drastisch, waardoor je libido ook een dieptepunt bereikt.”

Een slaaptekort staat goede beslissingen nemen in de weg

In stabiele relaties is niemand de baas en hak je samen bepaalde knopen door. Dat kan gaan van ‘wat eten we vanavond’ tot ‘wat denk je van gezinsuitbreiding’. “Mensen met een chronisch slaaptekort gedragen zich ongeduldig, onrustig, onverschillig en impulsiever. Dat is een probleem als je met tweetjes naar een compromis moet zoeken. Ook singles hebben er trouwens last van. Door te weinig slaap ga je minder goede keuzes maken over je toekomstige partner”, stelt Wouterson.

De enige oplossing: goed slapen. Dat klinkt mooi op papier, maar in realiteit kan ons drukke leven soms in de weg zitten. “Heb je een relatie en heeft een van de twee een korte nacht achter de rug? Hou dan gewoon meer rekening met elkaar. Zeg dat je hebt liggen woelen en meng je niet in een discussie. Hou je erbuiten. Wie wel voldoende tijd heeft doorgebracht in dromenland moet de andere met rust laten. Een simpele maatregel, maar het kan veel ellende voorkomen.”

Ultieme tip

Naast werken aan je relatie, kan je natuurlijk wél je best doen om voldoende te slapen. “Hoeveel uren je per nacht nodig hebt, hangt af van persoon tot persoon. Maar de meeste mensen hebben tussen 7 uur en 9 uur slaap nodig.”

Lig jij geregeld in bed te wachten op Klaas Vaak die slaapzand in je ogen komt strooien? Dan heeft Wouterson één ultieme tip die misschien soelaas kan bieden. “Voer een vast slaapritme in”, zo klinkt zijn gouden raad. “Check om hoe laat je in de week moet opstaan, en reken dan terug. Hoeveel tijd heb je nodig om weg te soezen en hoeveel slaap heb jij nodig om je fris en monter te voelen? Doe de rekensom en dan weet je om hoe laat je best onder de wol kruipt. En hou dat slaapritme vol, ook in het weekend. Af en toe eens uitslapen na een wilde nacht kan best, maar probeer de regelmaat door te zetten. Je brein is er dol op”, besluit hij.

Benieuwd naar meer tips om een superslaper te worden? SuperSlapen van Floris Wouterson kan je online bestellen, € 20.