Hoe regelmatige seks op latere leeftijd je kan beschermen tegen dementie

Bron: The Independent 19 Thinkstock Fit & Gezond Wie het risico op dementie zoveel mogelijk wil beperken, doet er goed aan om regelmatig van bil te gaan. Zeker op oudere leeftijd stimuleert regelmatige seks de hersenen blijkbaar meer dan pakweg kruiswoordraadsels invullen. Dat blijkt uit een onderzoek van de universiteit van Oxford, dat afgelopen zomer werd gepubliceerd in het vakblad Journals of Gerontology.

Voor het onderzoek werd aan 73 vijftigplussers (waarvan 45 vrouwen en 28 mannen) gevraagd om een vragenlijst in te vullen. Hoe vaak seks ze hadden gehad in de twaalf maanden voorafgaande aan het onderzoek, was daarbij één van de vragen. Daarna werden ze onderworpen aan een aantal testen, gaande van geheugentesten tot oefeningen rond ruimtelijke oriëntatie en verbaal vermogen.

37 deelnemers hadden wekelijks seks gehad, 26 maandelijks en 10 niet. Zij die regelmatig seks hadden gehad, scoorden gemiddeld twee punten meer op bepaalde taken, dan wie maandelijks seks had gehad en zelfs vier punten meer dan wie geen seks had gehad. Vooral op vlak van verbale vloeiendheid, bijvoorbeeld in één minuut zoveel mogelijk woorden opnoemen die beginnen met de letter ‘F’, heeft regelmatig seks hebben impact.

Dopamine

De auteurs van de studie zijn niet zeker waarom seks goed is voor de hersenen, maar ze suggereren dat de hormonen zoals dopamine en oxytocine die afgescheiden worden tijdens het vrijen, signalen doorsturen die bepaalde delen in het brein zouden “trainen”. Al is er meer en grootschaliger onderzoek nodig om dit te bevestigen.

“Men gaat er maar al te graag vanuit dat oudere mensen geen seks meer hebben, omdat die gedachte niet aantrekkelijk is. Maar het is belangrijk dat we het taboe doorbreken en kijken naar wat voor een impact seks op latere leeftijd kan hebben. Op de hersenen, maar ook op de fysieke gezondheid,” zegt dokter Hayley Wright van het Conventry universiteitscentrum voor onderzoek in de psychologie aan The Independent.

Terugbetaling voor ouderen die seks willen

Goed nieuws trouwens voor de oude generatie in ons land die graag seks wil, maar fysiek niet meer in staat is om zelf op zoek te gaan naar een bed partner. Zij kunnen namelijk aankloppen bij de gespecialiseerde vzw Aditi, waar ze een gesprek met een psycholoog of seksuoloog kunnen hebben over de problemen die ze ervaren om seksueel actief te zijn. Daarna wordt samen met hen naar een praktische oplossing gezocht. Zo’n gesprek kost negentig euro, maar daar wordt sinds deze maand een stuk van terugbetaald.