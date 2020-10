Hoe realistisch zijn de online work-outs van Cirque du Soleil-acrobaten? Redactrice Stéphanie testte het uit: “Mijn armen voelen als gekookte spaghetti”

Fit & Gezond Cirque du Soleil kennen we allemaal als het übercircus, waar acrobaten van wereldklasse bovennatuurlijke stunts doen. Zijn het ooit gewone mensen geweest? Moeilijk te geloven, wanneer je ze door de tent ziet suizen. Wanneer je ze in YouTubevideo’s hun work-out ziet demonstreren wordt het iets makkelijker te geloven. Ja, echt: op YouTube vind je gratis online work-outs van de Cirque du Soleil-artiesten. Bovennatuurlijk moeilijk zijn ze niet, maar oh boy, een lachertje evenmin. Redactrice Stéphanie testte ze uit en eindigde met ledematen zo uitgeput dat ze gekookte spaghetti leken. “Maar dat greintje magie erbij, dat doet toch iets.”

Het is een geniale zet van Cirque du Soleil. Online work-outs zijn populairder dan ooit en even fit zijn als een Cirque du Soleil-artiest: dat is pas #goals. Dus schakelden ze twee van hun krachtpatsers in voor een work-outserie op YouTube: ‘Cirque it out’. De gelukkigen: Guilhem en Elizabeth Cauchois (@guiguou en @elizabethcauchois op Instagram), man en vrouw, maar vooral allebei luchtacrobaten bij Cirque du Soleil en gecertificeerde personal trainers. Elizabeth is ook Artist Coach achter de circusschermen: zij warmt de Cirque-sterren op met snelle work-outs achter het podium voor ze de spotlights in moeten.

Indrukwekkende spierbundels

Cirque du Soleil kreeg het idee voor de ‘Cirque it out’-video's al in 2018. Toen presenteerde Laurie Hernandez de serie nog, een acrobatische gymnaste en Olympisch goud- en zilverwinnares. Elke video passeerde een nieuwe Cirque-artiest de revue, wiens work-out we konden volgen. Sinds begin 2019 nemen Guilhem en Elizabeth het over voor seizoen twee: als luchtacrobaten hebben ze zowat elke spier in hun lijf tot perfectie getraind. De video's met het koppel worden telkens opgenomen in Montreal, in het internationale Cirque du Soleil-hoofdkwartier.

Elizabeth en Guilhem zijn indrukwekkende spierbundels, allebei. Dat moet ook, want in niet-coronatijden deden ze zo’n tien shows per week. Maar voor ‘Cirque it out’ houden ze hun work-outs wel best toegankelijk. Er zijn ook de ‘extreme’ en ‘advanced’ sessies die voor Cirque-sterren een makkie, maar voor gewone stervelingen als jij en ik een semi-marteling zijn. In de work-outs voor beginners maken Elizabeth en Guilhem het niet te zweterig en focussen vaak op een specifieke spiergroep. Achteraf kan je ook een van hun video’s met stretchoefeningen bekijken, om na al dat sterven je lichaam te helpen herstellen.

Hoe zit het met mijn spierbundel?

Hoe zit het met mijn spierbundel? Plaats me maar ergens tussen beginner en ‘advanced’. Ja, ik doe sinds twee jaar aan paaldans en vul dat aan met nu en dan een fitnessbezoek of ‘high intensity interval training’ (HIIT). En ja, ik kan m’n lichaamsgewicht tillen en mijn longen springen niet uit mijn lijf na een inspanning. Maar ik sterf nog altijd na zo’n uurtje sporten. Op het einde van de HIIT-les kruip ik over de vloer naar mijn sporttas. En de dag erna kan ik soms de trap niet meer op van de spierpijn.

Dus ik zag die ‘Extreme Abs Workout’ van Cirque du Soleil, die amper zeven minuutjes duurt, en dacht: dat doe ik wel even. Leuk weetje: dit is de work-out die Elizabeth tijdens de show met de acrobaten doet voor ze op moeten. Zij en Guilhem zien er vrolijk uit in de intro – en als gewone mensen. Ze zeggen dat we elke beweging tien keer zullen doen, met telkens een 10 seconden ‘hold’ ertussenin, en de hele work-out op de vloer blijven zitten of liggen. Klinkt chill. Tot ze een laag kleren uittrekken en ik zie hoe monsterlijk gespierd hun lichamen zijn. Slik.

... en eindigt met slappe ledematen

‘Extreme’ work-out? Kan je wel zeggen. De eerste vier oefeningen, variaties op de klassieke sit-up, lukken vlotjes. Het tempo van Guilhem en Elizabeth is doenbaar en ze demonstreren perfect in welke houding mijn lichaam moet om de oefeningen veilig te doen. Maar dan gaan ze na anderhalve minuut, zonder pauze, over op oefeningen waarbij meer been aan te pas komt – a.k.a. meer gewicht om met mijn buikspieren in de lucht te houden – en auw, auw, auw, dat brandt. Vooral de ‘criss cross’ rond minuut 5 en 6, waarbij je gestrekte benen elkaar kruisen, velt me. Dank je, Elizabeth, maar deze pas ik even. Vanaf minuut 7 krijgt zelfs Elizabeth het moeilijk, wanneer ze haar benen en bovenlijf in een v-vorm aanhoudt. Op dat punt lig ik ze gewoon met open mond aan te staren. Misschien over een jaartje, denk ik.

Gelukkig demonstreert Guilhem manieren om de oefeningen makkelijker te maken. Stevig bonuspuntje dat de vrouw de moeilijkere variaties doet.

Dapper zet ik een tweede video op, de ‘workout for toned arms’: tien minuten lang ‘gemakkelijke’ oefeningen zonder gewichten. ‘Gemakkelijk’ voor een Cirque-artiest, denk ik twijfelachtig. En ja hoor: de eerste vijf minuten zijn non-stop variaties op planken (met armen en tenen op de grond je lichaam in een plank houden) en de video barst van de push-ups. Meer dan tien daarvan kunnen mijn arme armpjes niet aan. Gelukkig demonstreert Guilhem manieren om de oefeningen makkelijker te maken. Hij doet de push-ups op zijn knieën, bijvoorbeeld. Stevig bonuspuntje dat de vrouw de moeilijkere variaties doet.

De tergend langzame push-up rond minuut vijf probeer ik zonder knieën op de grond, maar daarna voelen mijn armen als gekookte spaghetti aan. De laatste oefeningen doen Pijn, hoofdletter. Gillen kan ik niet, met mijn huisgenoot een verdieping lager. Maar inwendig vervloek ik Elizabeth en Guilhem. Godverdomme, ik haat jullie en jullie stomme gigantische armspieren.

De video’s zijn dan wel erg uitdagend, ze zijn ook snel, duidelijk en goed opgebouwd én ze voelen ‘echter’ en overtuigender dan andere work-outvideo’s

De eindbalans? Ik languit op mijn matje, met armen en buikspieren die weigeren te reageren op bevelen van mijn hersenen. Maar o, ik geniet ook zo van dit gevoel. Het gevoel dat het bloed door je spieren raast en je lichaam weer een tikkeltje sterker is. De ‘Cirque it out’-videos zijn dan wel erg uitdagend, ze zijn ook snel, duidelijk en goed opgebouwd én ze voelen ‘echter’ en overtuigender dan andere work-outvideo’s. Want je wordt niet toegeschreeuwd door willekeurige fitnesscoaches, wel door artiesten die met hun getrainde lichamen prachtige dingen verwezenlijken. En dat greintje magie erbij, dat doet toch iets. Al neemt het de spierpijn niet weg, natuurlijk.

