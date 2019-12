Hoe overleef je de beruchte nieuwjaarskater?

Fit & Gezond Vanavond is het zover: dan tellen we af naar het nieuwe jaar. En dat wordt traditiegetrouw gevierd met veel bubbels, wijn, cocktails en bier. Heel plezierig ... Tot de dag erna, want die beginnen we hoogstwaarschijnlijk met een serieuze kater. Hoe je die overleeft? Wij vroegen het aan toxicoloog Jan Tytgat.

De laatste dag van het jaar moet stevig afgesloten worden, toch volgens de maatschappelijke verwachtingen. Maar de prijs die je voor die wilde escapades betaalt, is niet min. Veel mensen liggen de eerste dag van het nieuwe jaar in de zetel met een houten kop en een maag die draait als een rollercoaster. Hoe je dat vermijdt? “Heel simpel. Drink met mate of gewoon niet”, zegt toxicoloog Jan Tytgat verbonden aan de KU Leuven. Logisch, maar er zijn natuurlijk een heleboel feestvarkens die een nachtje stevig willen doorzakken. Gelukkig zijn er dan enkele tips die de schade enigszins kunnen beperken.

C’est quoi ça?

Voor we bespreken hoe je deze malaise kunt vermijden - of verzachten - moeten we eerst even overlopen wat het juist veroorzaakt. “De grote boosdoener is niét de alcohol an sich. Wel aceetaldehyde, een stofje dat door de lever uit alcohol wordt gevormd. Ons lichaam kan niet goed tegen aceetaldehyde, waardoor we snel hoofdpijn krijgen en ons misselijk voelen”, legt Tytgat uit. “Zodra deze stof door de lever wordt ontgift, voelen we ons weer beter.”

Om een suf hoofd en een woelige maag te vermijden, kan je met enkele zaken rekening houden. “Drink vooral niet té snel en neem na twee alcoholische dranken telkens een pauze van minstens 30 minuten. Een uur is nog beter”, tipt de toxicoloog. “Drink tussendoor een glas water om te voorkomen dat je gedehydrateerd raakt. Alcohol werkt immers vochtafdrijvend, iets wat onze hersenen niet graag hebben.” Sommigen drinken voor ze onder de wol kruipen nog een flesje water, maar dan is het kwaad al geschied. Het kan à la minute eventjes helpen tegen een droge mond, maar het zal je kater niet tegenhouden.

Fondke leggen

Als we een stapje in de wereld zetten, zeggen we al eens al grappend dat we een ‘fondke’ moeten leggen. Maar daar zit wel degelijk een kern van waarheid in. “Je drinkt beter geen alcohol op een nuchtere maag”, waarschuwt Tytgat. “Wanneer de maag gevuld is, gebeurt de opname van alcohol als het ware gespreid. Dan heb je het voordeel minder snel té zat over te komen.”

Op oudejaarsavond eten we graag hapjes of kroketten, maar het is ook een goed idee om fruit op het menu te zetten. “Fruit zit bomvol fructose, wat de ontgifting van alcohol ondersteunt”, verklaart Tytgat. “Heeft een kameraad veel te veel gedronken? Dan is het een goed idee om hem of haar een stuk fruit of een klontje suiker te geven. Op voorwaarde dat die persoon nog in staat is om iets te eten, natuurlijk.”

The day after snakken we vaak naar vettig voedsel, zoals een omelet met spek of een hamburger. Toch is dat geen goed idee. Onze maag is immers al geïrriteerd door alle cava’s en co. Dan kiezen we beter voor gezonde voedingsmiddelen die de situatie niet verergeren en het risico op braken beperken.

Preventieve paracetamol

Tytgat: “Een veelgehoorde tip is op voorhand een pijnstiller als paracetamol nemen tegen hoofdpijn of koorts. Helaas werkt dit niet. De combinatie van paracetamol en alcohol in de lever kan zelfs een levensgevaarlijke situatie opleveren, genaamd fulminante hepatitis.”

Word je op 1 januari wakker met een kater? Dan valt er nog maar weinig aan te doen. “Een koude of warme douche helpt niet, ook sterke koffie zal je normaal gezien niet opkikkeren”, stelt de toxicoloog. Sportievelingen zweren dat even flink bewegen helpt om alle giftige stoffen eruit te zweten, maar volgens de expert is dat onzin. “Je bent al gedehydrateerd en tijdens het sporten zal je nog meer uitdrogen. Het enige wat dan helpt is bingen. Niét bingedrinken, wel bingewatchen. En rustig wachten tot je je weer beter voelt.”