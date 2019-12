Hoe (on)gezond is lunchen achter je bureau?

Fit & Gezond Voor wie tijd tekort komt op kantoor is het verleidelijk wat boterhammen snel achter het scherm op te eten. Maar hoe (on)gezond is zo’n vluchtige lunch achter het bureau?

Guido Camps, onderzoeker humane voeding van Wageningen Universiteit, stelt dat er geen simpel antwoord op deze vraag is. “Ik moet bekennen dat ik me er ook weleens schuldig aan maak, maar lunchen achter je bureau is niet per se goed of slecht. Natuurlijk kun je stellen dat het slecht voor je ogen is om lang naar een beeldscherm te staren, of dat het slecht voor je lichaam is, als je de hele tijd stil zit – maar ja, eten in de kantine doe je ook zittend. Als je achter je beeldscherm eet, ben je sneller afgeleid van je eten, geniet je minder van eten en ‘overeet’ je sneller. Maar als je in de kantine zit te praten met je collega’s, raak je ook afgeleid van je eten. Het beste zou dus eigenlijk zijn om ergens in je eentje mindful te gaan zitten eten.”

Irene Houtman, senior onderzoeker bij TNO, kent geen wetenschappelijk onderzoek dat hiernaar gedaan is. “Maar uit roosteronderzoeken blijkt dat je rustig acht uur achter elkaar kunt werken: functioneren wordt pas slechter als je negen uur of langer achter elkaar werkt. Uiteraard is het wel gezond om te bewegen, maar elke onderbreking is wat dat betreft goed. Skippyballen of statafels kunnen ook voor een dynamische werkomgeving zorgen.” Toch zijn er voordelen verbonden aan lunchen met collega’s in de kantine. “Het sociale aspect is hierin het belangrijkste. Bijpraten met collega’s is een nuttige manier om even los te komen van je werk.”

Bacteriën

En hoe zit het met de bacteriën rond je computer: niet zo fris om daar je broodje te eten, toch? Onderzoekers van de Universiteit van Arizona toonden namelijk aan dat een vierkante centimeter van een toetsenbord gemiddeld 511 bacteriën huist. Op een computermuis zitten er zo’n 260. Ter vergelijking: op een gemiddelde wc-bril hangen er zo’n acht per vierkante centimeter rond. Camps: “Je kunt je ook afvragen of die kantinetafel nu zo schoon is, en je zit met je handen ook de hele tijd aan je telefoon: eigenlijk zijn alle oppervlakten dus wel vies. Dit lijkt me dus niet het breekpunt om te beslissen waar je gaat eten.”

Houtman vertelt dat de ‘wandellunch’ een tijdlang populair was: tegelijkertijd bewegen en je lunch naar binnen werken. Onderzoek van de Universiteit van Surrey liet zien dat wandelend lunchen ertoe kan leiden dat je later op de dag meer gaat snacken. De onderzoekers vergeleken proefpersonen die wandelend hun lunch aten met proefpersonen die op een andere manier werden afgeleid, door tv-kijken of met een vriend praten. De mensen die normaal gesproken ingetogen aten, kregen na de lunchwandeling de meeste calorieën binnen en aten vooral meer chocolade. Beter eerst mindful je lunch opeten en daarna een wandeling maken dus. Camps benadrukt: “Je moet je realiseren dat wát je eet als lunch veel meer effect zal hebben op je gezondheid dan waar of hoe je het opeet.”