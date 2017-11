Hoe (on)gezond is het echt om tussendoortjes te eten?



Drie maaltijden per dag en twee gezonde tussendoortjes, klinkt vaak het advies voor wie gezond wil eten. Maar wat is een gezond tussendoortje, en is het wel echt nodig om te snacken tussen twee maaltijden in? Hoogleraar voeding en gezondheid Jaap Seidell heeft het in de Nederlandse krant Het Parool over ons 'opgedrongen snackgedrag'.

Drie hoofdmaaltijden of eerder vijf kleinere maaltijden, verspreid over de dag? Volgens de Nederlandse hoogleraar voeding en gezondheid Jaap Seidell maakt het voor je gewicht niet zoveel uit. Wel tonen veel studies aan dat meerdere eetmomenten per dag het risico op hart- en vaatziekten en diabetes type 2 kunnen verlagen. "Bij het verdelen over meer porties over de dag krijg je bijvoorbeeld minder grote schommelingen in je bloedsuikergehalte," schrijft hij in Het Parool.

Fit & Gezond Opgedrongen snackgedrag

Allemaal aan de tussendoortjes dus. Maar net daar ligt het probleem, aldus de hoogleraar. "Niet lang geleden aten Nederlanders drie keer per dag en hooguit een stukje fruit in de middag. Nu worden we bestookt met het idee dat elk moment van de dag een snackmoment kan zijn. Zo is er door marketeers bedacht dat kinderen rond tien uur een pauze met 'klein eten' moeten hebben en dat werknemers rond vier uur 's middags een kopje instantsoep nodig hebben." Snacks die ook nog eens overal en altijd voorhanden zijn, niet zelden met een hoog suiker- en vetgehalte. Calorierijke, ongezonde verleiding ligt altijd op de loer.

"Raw" en "organic"

Een gezond tussendoortje dan maar? Ook dat klinkt eenvoudiger dan het in de praktijk is. De voedingsindustrie leidt ons om de tuin met allerlei 'gezonde' alternatieven zoals notenrepen met fruit in. "Met moderne (liefst Engelse) termen als 'Natural', 'Organic', 'Raw', 'Rude', 'Primal' en 'Vegan'. En meestal met de suggestie van fruit, noten en superfood," schrijft Seidell. "Ook een glutenvrije reep met noten, gedroogd fruit, gepofte rijst en een yoghurtlaagje (50 gram) bevat 225 kcal en scheppen suiker." En dat terwijl de aanbevolen dagelijkse hoeveelheid suiker zo'n 25 gram oftewel 5 theelepels suiker per dag is.

Gezonde tussendoortjes

"Het is niet verwonderlijk dat Nederlanders wel een derde van hun dagelijkse energie uit tussendoortjes halen, maar tegelijkertijd een onvoldoende scoren op de inname van groenten, fruit, vis, vezel, peulvruchten, enzovoorts," vervolgt de hoogleraar. "Het Voedingscentrum raadt aan om maximaal vier keer iets kleins tussendoor te eten, maar dan hebben ze het niet over dit soort snacks. Ze bedoelen tussendoortjes als fruit, snackgroenten, een bakje yoghurt of een handje ongezouten noten. Saaier wellicht dan graaien in een snoepwinkel. Maar we hebben die calorierijke snacks echt niet nodig. Dat wordt ons aangepraat."

Zelfbeheersing

Jaap Seidell pleit ervoor dat de voedingsindustrie hun kennis en budget gebruikt om écht gezonde snacks op de markt te brengen. Dat scholen en werkplekken meer gezonde tussendoortjes zoals fruit aanbieden, wat uit onderzoek al efficiënt is gebleken. En dat ook de overheid haar steentje bijdraagt in het streven naar het maken van gezondere keuzes, door gezonde voeding bijvoorbeeld goedkoper te maken. In tussentijd raadt hij aan om op onze zelfbeheersing te teren in het maken van gezonde keuzes, en dit soort ongezonde snacks zoveel mogelijk in te perken. Zin in eens iets anders dan een zoveelste appel of wortels met hummus? Deze alternatieve tussendoortjes zijn ook erg gezond.