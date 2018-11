Hoe meditatie-apps ons net meer stress bezorgen ND

30 november 2018

12u05 0 Fit & Gezond Even rust opzoeken na een drukke dag met een mindfulness-app? In het slechtste geval bezorgt zo’n virtuele meditatiesessie ons net met meer stress. “Perfectionisten willen de oefeningen té perfect doen. Zo wordt het een extra stressfactor.”

31 miljoen gebruikers wereldwijd onthaasten wel eens met Headspace, de bekendste mindfulnessapp waarbij een zachte stem van een monnik al jouw kopzorgen naar de achtergrond moet doen verdwijnen. De eerste tien basislessen zijn gratis en focussen vooral op ademhaling. Voor de gevorderde meditatiebegeleiding moet je bijbetalen, en net daar knelt het schoentje, legt psycholoog en mindfulnesstrainer Ellen Jansen uit aan de Nederlandse krant Trouw.

Meer stress

“Zo’n app kan een mooie introductie of aanvulling zijn op mindfulness. Maar de apps missen iemand die persoonlijke begeleiding biedt en samen met de cursist de eigen ervaringen onderzoekt.” Op eigen houtje aan de slag gaan zorgt er volgens Jansen voor dat vooral perfectionisten de neiging krijgen om de oefeningen te perfect te willen doen, wat de app niet gaat corrigeren. “De apps stimuleren het zelfs, door fanatieke mensen de mogelijkheid te geven hun mindfulness-minuten bij te houden. Zo wordt het een spelletje én een stressfactor.”

Hoe het wel moet

Ook te snel resultaat verwachten kan ervoor zorgen dat de gebruiker teleurgesteld wordt, want zo werkt mindfulness nu eenmaal niet, geeft Jansen aan. Eerder dan stress en negatieve gevoelens instant verlichten, draait mindfulness om patronen herkennen en ermee te leren omgaan. “Als je bijvoorbeeld somber bent, verzet je er dan niet tegen, maar aanvaard het en leer dat er verschillende manier zijn om met die somberheid om te gaan. Je ervaart keuzevrijheid en dat is waar Mindfulness over gaat.”