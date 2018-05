Hoe kun je kakkerlakken voorkomen? En als het te laat is, hoe krijg je ze weer weg? Rick Plantinga

11 mei 2018

16u00

Bron: Het Parool 0

Een Chinees-Surinaams restaurant in Amsterdam moest sluiten nadat een klant een kakkerlak in haar saotosoep had gevonden. Kan het opduiken van een gepantserde vriend toeval zijn of is het dan helemaal mis? Een gids over de kakkerlak.

1. Zijn kakkerlakken schadelijk?

Er zijn duizenden soorten kakkerlakken en de meeste zijn van zichzelf niet schadelijk, zegt Dennis Oonincx, onderzoeker aan Wageningen University & Research (WUR) en expert op het gebied van kakkerlakken.

