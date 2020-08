Hoe kom ik van mijn drang naar zoet af? Pascale Naessens beantwoordt al je vragen (deel 4)

Fit & Gezond “Eens je aanvaardt dat je verslaafd bent aan suikers, is het gemakkelijker om dat probleem aan te pakken.” Vanaf 24 augustus tot en met 2 september kookt Pascale Naessens voor jou. Speciaal voor de Puur & Lichter-challenge stelde ze een menu samen, van ontbijt tot diner — zonder snelle koolhydraten, met veel fruit, groenten én zelfs vetten. Dat haar visie op eten populair is, bewijzen de meer dan 1.000 vragen die onze lezers aan Pascale stelden! We maakten een selectie van de onderwerpen die het vaakst aan bod kwamen.

1. In een veganistisch eetpatroon zijn peulvruchten en granen erg belangrijk. Is dat ook zo in een koolhydraatarm dieet?

2. Wat vind jij van 'The Starch Solution’ van Dr. McDougall?

3. Hoe kom ik van de drang naar zoet af?

1. In een veganistisch eetpatroon zijn peulvruchten en granen erg belangrijk. Hoe past dit in een koolhydraatarm dieet?

Eerlijk: vegan en low carb zijn volgens mij niet evident om te combineren. Het kan wel, zelfs vegan-keto kan. Maar dan blijven er maar weinig voedingsmiddelen meer over om mee te koken, waardoor het heel eentonig wordt en volgens mij niet vol te houden is. Zeker als je enkel wilt koken met volwaardige natuurlijke producten. Door de beperking gaan sommige vegan/keto-aanhangers aan de slag met eiwitpoeders. Koken met volwaardige voeding blijft voor mij de basis van elke gezonde voedingsstijl.

Granen en peulvruchten zijn inderdaad belangrijk in een vegan eetstijl, maar ze passen enkel in zeer beperkte hoeveelheden in een koolhydraatarm dieet. Granen en peulvruchten leveren namelijk vooral koolhydraten.

Persoonlijk denk ik dat je dan beter of het een of het ander kiest. Ofwel ga je de low carb-richting uit, ofwel de vegan-richting. Het belangrijkste is dat jij je er goed bij voelt. Elke goede manier van eten heeft zijn eigen balans. Wil je iets op langere termijn kunnen volhouden, dan is het belangrijk dat je die balans respecteert.

2. Wat is jouw mening over het Starch Solution-concept van Dr. McDougall?

Dr. McDougall promoot een veganistische levensstijl. Veganisme betekent automatisch meer koolhydraten. Vis, vlees en kaas vallen weg - linzen, kikkererwten, bonen, zoete aardappelen,... komen in de plaats. De combinatie van vegan en low carb, zelfs keto kan ook, maar niet veel mensen houden dit vol, omdat de keuze van voedingsmiddelen die overblijven heel beperkt is.

Hij promoot daarbij vooral de complexe koolhydraten (zetmeel). Het is dus eigenlijk het klassieke veganistische eetpatroon: veel complexe koolhydraten en weinig vet.

Met andere woorden, als je voorkeur uitgaat naar een veganistische levensstijl en je lichaam kan goed om met veel koolhydraten, dan is dit oké. Je ziet dat er in elke gezonde levensstijl een balans zit. Ofwel eet je veel koolhydraten en weinig vet, ofwel weinig koolhydraten en veel vet.

Mijn (persoonlijke) voorkeur gaat uit naar minder koolhydraten, meer vet, matig met vlees en regelmatig een veganistische maaltijd.

Dus op sommige dagen ben ik een veganist, op andere een pescotariër en soms dan weer een carnivoor.

Ik zie mijn desserts als onderdeel van mijn maaltijden, je zou ze ook als ontbijt kunnen serveren

3. Hoe kom ik van de drang naar zoet af?

Er is maar één weg om van je drang naar zoet af te komen en dat is minder zoet eten. Hoe hardnekkiger de drang naar zoet, hoe sterker je het moet reduceren. Bij sommigen kun je echt spreken van een verslaving (dat was bij mij het geval). Vaak zie je dan ook dat de drang naar brood, pasta, aardappelen, koeken,… heel groot is. Dat is ook logisch, want deze leveren vooral zetmeel en zetmeel is niets anders dan lange ketens van suikermoleculen. Ik noem zetmeel 'verborgen suikers’.

Ik besef dat het woord verslaving zwaar kan vallen, maar ééns je aanvaardt dat je verslaafd bent aan suikers en dus vaak ook aan zetmeel, dan is het makkelijker om hier iets aan te doen. Een roker die wilt stoppen en zegt ‘in plaats van 20 sigaretten per dag, ga ik maar 5 sigaretten per dag roken’, zal het zeer lastig hebben en waarschijnlijk nooit van zijn verslaving af geraken. Het beste wat hij kan doen is helemaal stoppen met roken.

Dat is ook mijn advies als de drang naar zoet heel groot is, dan moet je gewoon stoppen met zoet te eten en dat voor een langere tijd. Ik spreek over een paar maanden tot een paar jaar. Ik wil je graag aanmoedigen, maar ik wil ook eerlijk zijn. Ik denk dat ik zelf twee jaar lang zo goed als niets zoets heb gegeten en nu eet ik het heel af en toe. Ik koop geen koekjes, taartjes, brood,… Ik verlang er niet meer naar en er is bij mij geen verleiding, want ik haal het gewoon niet in huis.

Wil dat zeggen dat ik nooit geen zoet meer eet? Nee, hoor. Iedere ochtend eet ik mijn zalig fruitontbijt, dat heerlijk zoet smaakt. Ik heb ook een groot hoofdstuk desserts staan in mijn nieuwe boek 'Echt Eten’, zonder geraffineerde suikers of geraffineerd meel (= zetmeel), maar gemaakt met noten, fruit, mascarpone, room,... Het grote verschil is dat dit geen geraffineerde voedingsmiddelen zijn (suiker en meel wel) en deze reageren in je lichaam helemaal anders. Je lichaam herkent echt eten, hierop reageren de meeste mensen niet verslavend. Ik zie deze desserts dan ook als onderdeel van mijn maaltijden, je zou ze ook als ontbijt kunnen serveren. Ze zijn lekker, mooi, voedzaam en ze verzadigen echt.

