Hoe kies je het drinkwater dat bij je past?

17u05 0 Fit & Gezond Om gezond te leven, drink je elke dag 1,5 tot 2 liter water. Bronwater, mineraalwater, plat of bruisend water, al dan niet gearomatiseerd. Wat kies je en vooral – wat vind je lekker?

Dokters en diëtisten zijn het erover eens: we moeten dagelijks voldoende water drinken. Maar hoe maak je de juiste keuze uit al het drinkbaar water dat ter beschikking is? Je hebt kraantjeswater, al dan niet gefilterd, maar ook bronwater en natuurlijk mineraalwater, plat of bruisend. De smaak varieert naargelang de minerale zouten die ze bevatten en de ondergrondse weg die ze afleggen.

Afhankelijk van het gebied waar je woont, bevat kraantjeswater meer of minder chloor om eventuele aanwezige bacteriën te doden. Een filtersysteem kan de kwaliteit verbeteren, maar zo’n installatie kost wel wat. Ongefilterd kraantjeswater is drinkbaar, maar niet iedereen apprecieert de specifieke chloorachtige smaak.

Vergis je niet: bronwater is géén mineraalwater

Zoals de naam al zegt, is bronwater afkomstig uit diep gelegen bronnen. Om drinkbaar te zijn, moet het uit een gezonde bodemlaag worden gewonnen. De samenstelling varieert en is vaak licht mineraalhoudend.

Natuurlijk mineraalwater, zoals dat van Spa, komt uit een omgeving die wordt beschermd tegen vervuiling. Het bevat minerale zouten en sporenelementen met aangetoonde therapeutische eigenschappen. Het ondergaat géén chemische of microbiologische behandeling om te kunnen worden geconsumeerd. De natuur heeft immers reeds haar werk gedaan terwijl het water ondergronds tussen de rotsen sijpelde. Het water wordt onder optimale omstandigheden gebotteld om die zuiverheid te bewaren. In tegenstelling met bronwater verandert de minerale samenstelling nooit.

Alle mineraalwaters hebben goede eigenschappen

Een ander bijzonder kenmerk is dat mineraalwater plat of bruisend kan zijn. Koolzuurhoudende waters kunnen dat van nature zijn of door toevoeging van koolzuurgas na de winning. Het kooldioxide dat in natuurlijk bruisend water aanwezig is, verdwijnt tijdens de doortocht tussen de carbonaatrijke rotsen. In contact met het water ontsnapt het gas in de vorm van mooie, kleine belletjes. Plat of bruisend – alle mineraalwaters hebben dezelfde goede eigenschappen. De rest is een kwestie van smaak!

Smaken verschillen!

Smaak is doorslaggevend. Water drinken mag dan onontbeerlijk zijn, ook de smaak is belangrijk. Voedingsdeskundigen zijn formeel: drankjes die lekker smaken zijn efficiënter, omdat we ze liever drinken. Spa speelt daarop in door zijn assortiment uit te breiden met Spa Touch of: natuurlijk bruisende mineraalwaters zonder calorieën, suiker, kunstmatige additieven of zoetstoffen, met een subtiel vleugje smaak. Ze zijn heerlijk verfrissend en combineren al het goede van Spa water met een fruitige noot – de perfecte combinatie van noodzaak en plezier dus! Er is voor elk wat wils: citroen, munt, appel, perzik, zwarte bes, pompelmoes, kokos … Je kunt ook afwisselen: drink bijvoorbeeld Spa Touch of Lemon om je ’s morgens zachtjes wakker te maken, Spa Touch of Blackcurrent of Mint om je lunch een fruitige toets te geven, en Spa Touch of Coconut om je dorst te lessen na het sporten. Het juiste water kiezen, het is een hele kunst!