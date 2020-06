Hoe kies je het beste bed voor je rug? Een expert geeft uitleg Greet Ghysels

21 juni 2020

15u23

Bron: Goed Gevoel 0 Fit & Gezond Van plan om binnenkort een nieuw bed te aan te schaffen maar geen idee waar je moet op letten? Roeland Motmans, voorzitter van de Vlaamse Ergonomie Vereniging, geeft raad.

Roeland Motmans: “De beste slaaphouding is een neutrale houding, waarbij je lichaam overal perfect ondersteund wordt. Om het bed optimaal af te stemmen op de rug en schouders heeft het idealiter verschillende stijfheidszones: de schouders zijn breder en moeten kunnen wegzinken, het bekken is het zwaarst en moet het meest ondersteund worden en ook de taille is vaak een iets gewichtiger punt.”

“Je hebt twee opties. Bij de eerste heb je een lattenbodem waarbij de stevigheid of hoogte van de latten ingesteld kan worden. Daarboven komt dan een matras in een zachter duurzaam materiaal zoals latex. Die geeft de werking van de latten door. Bij de tweede optie komen de stijfheidszones vanuit de matras. De hardheid van de veren verschilt dan per zone. De bodem waarop de matras ligt is minder belangrijk, die moet gewoon stevig zijn. Heel populair zijn de boxsprings, maar eigenlijk betaal je daar twee keer voor ondersteuning: zowel het onderstel als de matras komt met vering, dat is niet nodig.

Het juiste kussen

“Voor je nek is het belangrijk dat je het juiste kussen kiest. Dat hangt af van je slaaphouding. Ben jij een rugslaper? Dan moet de holte onder je nek ondersteund worden. Een gegolfd hoofdkussen is ideaal. Zijslapers – de meeste mensen – moeten hun schouderbreedte overbruggen. Hoe breder hun schouders, hoe hoger hun kussen. Wie op zijn buik slaapt, heeft dan weer beter een zo plat mogelijk kussen.”

“Een echt goede matras of lattenbodem is niet goedkoop, maar het is wel degelijk aangetoond dat je door deze investering een gezonde houding van de rug en nek krijgt.”