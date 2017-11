Hoe kies je een kaars die niet schadelijk is? Drie dingen waar je op moet letten ND

Bron: Well + Good 3 thinkstock Fit & Gezond Eén van de voordelen van dit gure herfstweer is dat we onze voorraad kaarsen en knusse dekentjes weer kunnen bovenhalen. Domper op de gezellige feestvreugde: kaarsen bevatten vaak vervuilende stoffen die schadelijk kunnen zijn voor de gezondheid en het milieu. Waar let je op bij de aanschaf van een kaars? Well and Good geeft tips.

1. Check de ingrediënten

Waxinelichtjes worden vaak gemaakt van paraffine, een bijproduct van petroleum. Brand je die kaarsjes binnen dan vervuil je de lucht in huis, en kunnen er giftige stoffen zoals benzeen en tolueen vrijkomen. Niet alleen slecht voor het milieu, maar ook voor je gezondheid. Word je daar regelmatig aan blootgesteld, dan kan je de hersenen, longen en het centraal zenuwstelsel beschadigen. Bovendien kan het leiden tot bepaalde allergieën, astma en kanker.

Ga daarom op zoek naar kaarsen op basis van natuurlijke ingrediënten, zoals bijenwas, koolzaadwas, raapzaadwas of sojawas. Opgelet: een kaars kan soms één ingrediënt vermelden - zoals soja- of bijenwas - maar toch nog vermengd worden met petroleum om een bepaalde geur of kleur te verkrijgen. Zodra een kaars 25% soja bevat, mag ze het label 'soja' krijgen op de verpakking. Kies daarom natuurlijke kaarsen zonder geur- of kleurstoffen, en vraag eventueel raad aan de verkoper. Kaarsen met bijenwas kan je rechtstreeks bij een imker kopen, om er zeker van te zijn dat er geen schadelijke stoffen aan werden toegevoegd.

2. Kijk naar de wiek

De wiek van een kaars is vaak gemaakt van metaal, katoen of een combinatie van beide. Een metalen wiek zorgt ervoor dat die rechtop blijft staan wanneer de kaars begint te smelten. Aan sommige wieken wordt het giftige lood of zink toegevoegd, hoewel dat eigenlijk verboden is. Ga daarom op zoek naar een kaars met een katoenen of zelfs houten wiek.

3. Mijd geurkaarsen

Hoe heerlijk ze je huis ook kunnen doen ruiken, bij geurkaarsen kan je er bijna altijd van op aan dat er chemische stoffen mee gemoeid zijn. Geurtjes worden gecreëerd door verschillende chemicaliën te combineren, en de ingrediënten zijn vaak niet bekend. Wil je er zeker van zijn dat je geen schadelijke stoffen verspreidt in huis? Kies dan voor natuurlijke kaarsen zonder geur. Je kan ook zelf natuurlijke geurkaarsen maken, door aan een zelfgemaakte kaars van bijenwas enkele druppels van je favoriete etherische olie of kruiden toe te voegen.