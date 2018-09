Hoe je met squatten je hele lichaam in één keer traint TVM

22 september 2018

Fit & Gezond Squatten enkel iets voor vrouwen die een Kim Kardashian kont willen? Helemaal niet. Als je de kniebuigingen goed uitvoert, train je er heel je lichaam mee. En het kan ook nog eens vanuit je living, zonder dat je er apparatuur voor nodig hebt.

Met squatten train je uiteraard je bil- en beenspieren, maar ook je rug- en buikspieren bijvoorbeeld. Het verbetert daarnaast ook je oriëntatie en postuur, het versterkt de botten, pezen en gewrichtsbanden in je onderlichaam en de flexibiliteit van je lichaam gaat de hoogte in. Als je squat met gewichtjes in je handen, train je ook je armen- rug en schouders. Door veel sets achter elkaar te doen, bevorder je verder ook nog het vetverbrandende effect en regelmatig squatten gaat ook rugpijn tegen. Je krijgt er kortom veel meer in de plaats voor terug dan enkel die strakke kont. En die is natuurlijk ook mooi meegenomen.

Zo voer je de perfecte squat uit

Net als bij andere oefeningen zoals pompen, is het heel belangrijk dat je de squat correct uitvoert. Dat doe je zo:

1. Span je buikspieren aan.

2. Ga met je benen gespreid staan op een manier die voor jou comfortabel is. Schouderbreedte is goed, maar breder mag ook.

3. Hou je armen evenwijdig met de vloer.

4. Zorg er voor dat je tenen een beetje naar buiten wijzen en dat je knieën in dezelfde richting wijzen als je tweede teen. Naar voren of achteren vallen moet je te allen tijde vermijden, zorg er daarom voor dat je gewicht op je hielen valt.

5. Terwijl je de hielen plat op de grond houdt, buig je door je knieën met je poep naar achter totdat je dijen evenwijdig zijn met de grond.

6. Ga zo laag je kan zonder je goed postuur te verliezen.

7. Duw jezelf vanuit je hielen terug naar boven tot je terug in de startpositie terecht komt.