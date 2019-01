Hoe je menstruatiecyclus je ruikvermogen beïnvloedt Nele Annemans

17 januari 2019

10u48

Bron: Byrdie 0 Fit & Gezond Is het je ooit opgevallen dat je reukvermogen door de maand heen soms verandert? Dat je bijvoorbeeld de ene week nog smakelijk zat te smullen van een sappig lookbroodje, maar de andere week je de geur niet kan verdragen? Je bent blijkbaar niet de enige. En daar zouden je hormonen voor iets tussen zitten.

Onderzoek toont aan dat je hormonen een invloed kunnen hebben op zowel hoe we ruiken als wat we ruiken. Volgens een studie van het Institute of Psychology blijkt bijvoorbeeld dat de ups en downs van de hormonen oestrogeen en progesteron tijdens je menstruatiecyclus ervoor zorgen dat je gevoeliger wordt voor bepaalde geuren.

Mama’s in spe kunnen het alvast beamen. Tijdens de zwangerschap verandert je reukvermogen, dus het is logisch dat door de hormoonschommelingen tijdens je menstruatiecyclus ook je reukzin verandert.

Gabrielle Lichterman, oprichtster van Hormonology, een website met informatie over je vrouwelijke hormonen en je cyclus, onderzocht hoe de verschillende hormonencycli een invloed hebben op je reukvermogen.

Week 1 (menstruatie)

Vanaf de eerste dag van je menstruatie tot de zevende dag in je cyclus zijn je oestrogeenspiegels het laagst en stijgen ze van dag tot dag. Je reukvermogen ligt dus redelijk laag en verhoogt tijdens de week. In die week ben je bijgevolg vrij onverschillig tegenover geuren.

Week 2 (folliculaire fase of rijping van de eicel)

Je oestrogeenniveau piekt tijdens de tweede week van je cyclus, net zoals je reukvermogen. Dat betekent niet noodzakelijk dat je alle geuren veracht, het kan zelfs zijn dat je in deze week net meer houdt van bepaalde geuren. Maar omdat je net gevoeliger bent voor geuren, betekent dat helaas meestal dat je een hekel hebt aan dingen die je normaal gezien wel graag ruikt.

Week 3 (vanaf je eisprong)

Tijdens de derde week van je cyclus beginnen je oestrogeenspiegels langzaam af te nemen terwijl je progesteron en testosteron stijgen. Je kan geuren dus ook weer anders waarnemen en de verhoogde progesteron doet je hunkeren naar vette voedingsmiddelen. Je hebt meer honger en snackt meer. Dat komt allemaal omdat je lichaam zich voorbereidt op een eventuele zwangerschap.

Week 4 (luteale fase)

Tijdens de laatste week van de cyclus dalen je oestrogeenspiegels plots sterk waardoor je makkelijker geïrriteerd raakt. Die geïrriteerdheid wordt vaak versterkt door je zintuigen die in het algemeen gevoeliger reageren. Als je tijdens deze week een onaangename geur ruikt, is de kans dus groter dat je er een hekel aan hebt.