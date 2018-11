Hoe je bureaujob hoofdpijn kan veroorzaken en wat je eraan kan doen TVM

21 november 2018

09u05 0 Fit & Gezond Dat al die uren op je achterwerk doorbrengen niet goed voor je is, weet je ongetwijfeld wel. Zitten wordt niet voor niets het nieuwe roken genoemd. Naast de kenmerkende rug- en nekklachten hebben veel mensen die een bureaujob doen ook vaak last van hoofdpijn. Wij zochten uit waar die vandaan komt en of je er iets aan kan doen.

Hoofdpijn is een klacht die veel voorkomt bij beeldschermwerkers en waar verschillende oorzaken voor zijn. Je kunt de dag ervoor te veel wijn gedronken hebben, te weinig of te veel geslapen hebben, of stress en ga zo maar voort. Maar er zijn ook specifieke aspecten aan een bureaujob die hoofdpijn kunnen veroorzaken.

Zo kan het bijvoorbeeld liggen aan een gebrek aan frisse lucht. Op heel wat werkplekken kunnen de ramen vanwege de verwarming/airco niet open, waardoor het slecht gesteld is met de schone lucht rondom je. Dat kan bijvoorbeeld leiden tot vermoeidheid, een gebrek aan concentratie en hoofdpijn. Wellicht kun jij niet eigenhandig beslissen om de ramen wél te openen, dus zit er niets anders op dan regelmatig even naar buiten te gaan. Ja, ook in de winter. Vergezel bijvoorbeeld je rokende collega’s of maak om de paar uur snel een kort ommetje rond het gebouw.

Spanningshoofdpijn

Veel mensen met een bureaujob hebben ook last van spanningshoofdpijn. Veroorzaakt door een overdreven spierspanning in de nek en schouders. Mogelijke oplossingen daarvoor zijn je computerscherm op ooghoogte en recht voor je zetten, een juiste houding aannemen, wat vaker pauze nemen en rond wandelen.

Vermoeide ogen

Nog een veelvoorkomende oorzaak zijn je ogen die totaal afgemat zijn na al die uren op een scherm turen. Ze worden niet alleen droog, rood en beginnen sneller te tranen, je zicht wordt waziger, je wordt er zelf moe van én je kunt er ook hoofdpijn door krijgen. Niet alleen het blauwe licht van een scherm put hen uit, ook het constante geshift tussen verschillen tabbladen en schermen zet hen nog meer onder druk. Tenslotte knipperen we ook amper wanneer we op een computerscherm kijken, wat hen uitdroogt, vermoeid maakt en hoofdpijn kan veroorzaken.

Een voor de hand liggende oplossing is natuurlijk minder op je scherm kijken. Oogexperts raden aan om toch tenminste elke 20 minuten even weg te kijken. Doe bijvoorbeeld een babbeltje met je collega’s, ga koffie halen (zonder je smartphone in de hand) of kijk desnoods even naar het plafond. Zet het verlichtingsniveau van je scherm ook zo laag mogelijk, plaats je scherm zelf op zo’n 50 tot 70 cm van je gezicht en stel eventueel het lettertype wat groter in.

Tenslotte zijn er natuurlijk nog de computerbrillen die alsmaar aan populariteit winnen. De glazen hebben verschillende filterende en beschermende lagen, die het blauw, indigo en violet licht blokkeren waardoor je ogen veel minder vermoeid geraken. Benieuwd of zo’n bril werkt? We probeerden het eerder al uit. Dat artikel kun je hier teruglezen.

Meer over gezondheid

ziekten