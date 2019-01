Hoe is het als je geliefde kanker heeft? "Ik ben nu meer verzorger dan partner” Hanneke Van Houwelingen

31 januari 2019

15u29

Wereldkankerdag, maandag, is het moment om stil te staan bij de mensen die slecht nieuws krijgen van de dokter. Maar vergeet ook hun partners niet. Die lijden vaak in stilte.

Regelmatig wordt Katrien Verschuuren (57) midden in de nacht wakker geschud door haar man. “Hoe laat is de afspraak bij de fysio morgen ook alweer”, vraagt hij dan. Soms reageert ze kribbig, maar het schuldgevoel ligt altijd op de loer. Haar man kan er niks aan doen. Door de hersentumor is zijn kortetermijngeheugen aangetast. Dick is al jaren niet meer de man op wie ze verliefd werd. De kanker maakt hem invalide, moe en vergeetachtig. “Vroeger vroeg hij elke dag hoe het op mijn werk was geweest. Nu zegt hij: ‘oh ja, ik moet je nog vragen hoe je dag was’. Daar is niks spontaans meer aan”, vertelt Verschuuren. Ze twijfelt even. “Ik wil niet klagen. Doet hij ook niet. Maar het leven is niet gemakkelijk.”

