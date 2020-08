Hoe hou je lange wandeltochten boeiend? Sven Ornelis weet raad

Veel joggers lopen met muziek in de oren: dat zou helpen om een lekker ritme aan te houden. Radiomaker en dj Sven Ornelis weet dat er ook speciale ‘tempo playlists’ voor wandelaars bestaan, maar hij vindt ze zelf een beetje flauwekul. Dit is zijn advies om lange wandeltochten afwisselend en boeiend te houden.

Eigenlijk stap ik het liefst zonder oortjes of koptelefoon, omdat het heerlijk is om naar alle geluiden om je heen te luisteren. Zeker in de natuur is het tof om tijdens het wandelen al je zintuigen erbij te houden. Er is namelijk zoveel moois te zien in de velden en de bossen, je passeert dingen die lekker ruiken en wie is er geen fan van fluitende vogels of de wind horen waaien in de bomen?

In de stad zonder oordopjes in wandelen kan ook een ervaring zijn. Sowieso is het veiliger, omdat je het verkeer beter hoort. Maar ik moet ook wel vaak lachen met de flarden gesprekken die ik dan soms opvang, of met de muziek die uit de cafés komt dwarrelen...

Een andere aanrader: de podcast van Alex Agnew, waarin hij urenlange fantastische gesprekken voert met bekende en boeiende Vlamingen

Podcasts

Voor gevorderde wandelaars is het desondanks fijn om wel met oortjes in op pad te gaan. Zeker als je echt verre wandelingen maakt, of bijvoorbeeld elke dag dezelfde route doet, dan is het goed om nog een laagje entertainment toe te voegen aan het sportieve van je wandeling. Er zijn bijvoorbeeld wel wat luisteraars van onze ochtendshow op Joe die berichtjes sturen “dat ze weer aan het wandelen zijn”. Dat is fijn, radio is echt leuk onderweg.

Persoonlijk ben ik fan van podcasts. Zo heb ik ‘De Bourgondiërs’ van Bart Van Loo volledig al wandelend beluisterd. Zalig om door de Vlaamse natuur te wandelen en tezelfdertijd naar de geschiedenis van ons land en Europa te luisteren. Een andere aanrader: de podcast van Alex Agnew, waarin hij urenlange fantastische gesprekken voert met bekende en boeiende Vlamingen. Sommige duren twee à drie uur, dan heb je er al een fikse wandeling opzitten. Wie interesse heeft: ik maak samen met Anke van Joe ook een podcast, ‘Het leven begint bij 40'. Het zijn telkens babbels van een half uur met bekende Vlamingen over hoe ze in het leven staan. Eigenlijk is het onbegonnen werk om podcasts te tippen, want er zijn zoveel goede. De beste manier om ze te ontdekken is via je smartphone.

Slappe lach

Nog een optie: luisteren naar volledige shows van stand-up comedians. Het ‘gevaar’ is wel dat je dan in je eentje breed loopt te lachen. Een keer kreeg ik zelfs de slappe lach al wandelend. Geef toe: hoe gezond moet dat niet zijn?

Een laatste tip: beluister al wandelend de muziek uit je jeugd. Via Spotify of via YouTube kan je gemakkelijk oude albums terugvinden, of oude live concerten. En nieuwe muziek ontdekken al wandelend is via die platformen ook zo heerlijk. Maar niet vergeten: stilte is het mooiste, en toch ook wel het veiligste.

Bewijs nu dat je zelf actief gaat wandelen. Maak een foto en stuur hem door via het Wandel 100 Kilometer-platform. Wij bundelen alle tips van Sven Ornelis, artikels, uitdagingen en foto’s van deze challenge in dit dossier.

Lees ook:

Hangmat in de tuin? “Let goed op dat je geen bomen kiest die veel insecten lokken of bladluizen aantrekken” (+)

“Energierepen of gelletjes onderweg? Pistolets zijn ook goed, hoor”: Tom Boonen beantwoordt vragen van onze lezers (+)

Sven Ornelis tipt zijn favoriete wandelapps: “Ontdek gratis routes in heel Vlaanderen” (+)