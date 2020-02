Hoe honden kunnen helpen bij kankerbehandelingen lvds

20 februari 2020

11u27

Bron: Mindbodygreen 2 Fit & Gezond Nieuw inzicht in kankeronderzoek: blijkbaar zijn honden meer dan trouwe huisgenoten, maar kunnen ze ook helpen bij het genezen van tumoren. Dat blijkt uit een nieuwe studie, die aantoont dat gezwellen bij honden ook voor de mens nieuwe researchmogelijkheden oplevert.

Van kwaadaardige tumoren zijn gliomen de meest voorkomende in onze hersenen. Dit type tumor treft zowel mensen als honden, die net zo vaak als wij de diagnose kunnen krijgen.

De informatie zette onderzoekers aan om de evolutie van een tumor bij een hond te bestuderen, om deze te vergelijken met die bij de mens. Zo achterhaalden de wetenschappers de precieze ontwikkeling van menselijke en dierlijke gliomen. Daarbij waren ze verrast door de significante gelijkenissen tussen de twee. Dankzij deze bevindingen zijn onderzoekers nu in staat om meer research te doen naar de effectiviteit van verschillende kankerbehandelingen.

Volgens Mark Wanner, die het onderzoek in het Jackson Laboratory leidde, is het verschil tussen honden en mensen op dat vlak verwaarloosbaar. “Hoewel een dierenartsenpraktijk erg verschilt van mensgerichte medische onderzoeksinstellingen, vormen honden toch een gepast model voor de mens.” Zo kunnen de belangrijke inzichten van dit onderzoek toekomstige tumorbehandelingen verbeteren.

Andere gezondheidsvoordelen

Honden geven ons niet alleen nieuwe inzichten in de behandeling van tumoren, de schattige beestjes dragen ook bij aan een gezond hart.

Het medische tijdschrift Mayo Clinic Proceedings onderzocht het verband tussen huisdieren en de gezondheid van ons hart. Daarbij analyseerden ze meer dan 1.700 mensen. Wat blijkt? Wie een huisdier heeft, is vaker fysiek actief en heeft een betere bloedsuikerspiegel. Mensen met een hond ervaren de grootste voordelen. Hondenbaasjes hebben vaker een betere gezondheid, een lager risico op een hartaanval, én ze raken minder snel sociaal geïsoleerd. Of je nu een liefdevolle (en zachte) metgezel wil, of liever je mentale en fysieke gezondheid verbetert, een hond past perfect in dat plaatje.