Hoe herken je oververhitting? Slaap je wel of niet in pyjama? Kan je ziek worden van airco? Experts geven advies om je te wapenen tegen de hitte

Fit & Gezond

Wanneer de temperaturen dag na dag oplopen tot ver boven de 30 graden , is het zoeken naar manieren om het hoofd koel te houden. Welke kledij draag je best? Hoe krijg je je woning koel? Wat kunnen de gevolgen zijn van zonnebrand? Helpt aftersun? Is sporten overdag echt gevaarlijk? Wij legden al deze vragen voor aan experts en bundelen de artikels. Zo kan ook jij je wapenen tegen de hitte.