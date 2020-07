Hoe goed ken jij je lijf? 8 wonderlijke weetjes over het lichaam

Het lichaam is een fenomenaal ding waar we het laatste nog niet van weten. Een heel ­universum op zich, opgebouwd uit wel 37 biljoen cellen (en zo’n 40.000 microben bovendien). Wist jij dat mannen wél kunnen voorkomen dat ze kaal worden? Of dat ‘moederkeszalf’ géén mythe is? Wij sommen acht weetjes op om mee uit te pakken.

Fit & Gezond Het lichaam is een fenomenaal ding waar we het laatste nog niet van weten. Een heel ­universum op zich, opgebouwd uit wel 37 biljoen cellen (en zo’n 40.000 microben bovendien). Wist jij dat mannen wél kunnen voorkomen dat ze kaal worden? Of dat ‘moederkeszalf’ géén mythe is? Wij sommen acht weetjes op om mee uit te pakken.

Feit 1: kaalhoofdigheid bij mannen kan écht vermeden worden

Gemiddeld verliezen we allemaal tussen de 50 en 100 hoofdharen per dag. Bij sommige mannen ligt dat aantal véél hoger: zij worden kaal omdat hun hormoon dihydrotestosteron van slag raakt door het ouder worden. De enige ­efficiënte remedie is … castratie.

Feit 2: biologisch gezien bestaan ‘rassen’ niet

Er bestaat geen ras als je het lichaam puur biologisch bekijkt. De kleur van onze huid is louter afhankelijk van je locatie op de aardbol. Door de evolutie heen zijn we ‘gedepigmenteerd’ (bleker geworden) of ‘gerepigmenteerd’ (opnieuw donker geworden) door een zonniger of minder zonnig klimaat, of ten gevolge van genetische mutatie door uitheemse volkeren. Onze huid is trouwens ons grootste orgaan. We raken elk jaar een halve kilo vel kwijt in de vorm van huidschilfers. Jazeker, een halve kilo.

Feit 3: ons geheugen is volstrekt onbetrouwbaar

Ons geheugen is volstrekt onbetrouwbaar. Zo menen we ons levendig bepaalde ingrijpende gebeurtenissen te herinneren, maar we verzinnen er nieuwe details bij die helemaal niet kloppen. Bovendien kan je iemand echt een ­herinnering ‘wijsmaken’, zo wees onderzoek uit. Vooral marketing en reclame blijken hier erg in geïnteresseerd. Als dat maar goedkomt.

Feit 4: ‘moederkeszalf’ is geen mythe

Nog niet zo lang geleden ontdekten onderzoekers dat speeksel een natuurlijke pijnstiller bevat, zij het in kleine hoeveelheden: opiorfine. Voordeel: het is natuurlijk en in tegenstelling tot morfine en andere pijnstillers helemaal niet verslavend. Men probeert nu opiorfine synthetisch aan te maken, of medicijnen te vinden om de dosis in het speeksel te vergroten. ‘Moederkeszalf’ wérkt dus wel degelijk. Wist-je-datje: vroeger lieten mensen hun wonden schoonlikken door honden, omdat dat de pijn verlichtte.

Feit 5: elke dag krijg je kanker

Elke dag dreigt één op de vijf cellen in je lichaam zich te ontwikkelen tot kanker, maar je immuunsysteem vangt die cellen telkens opnieuw op en doodt ze. Elke keer redt je lichaam weer zichzelf. De meeste cellen repliceren zich miljarden keren zonder dat er ooit iets fout gaat. Hoe wonderlijk, toch?

Feit 6: tot je 25ste ben je niet volwassen

De synapsen in de hersenen blijken pas helemaal ­ontwikkeld te zijn vanaf ons 25ste levensjaar. De apenjaren duren dus in werkelijkheid veel langer dan men doorgaans denkt. Vandaar het impulsieve en minder ­ nadenkende gedrag én de grotere gevoeligheid voor ­alcohol onder de 25.

Feit 7: je ogen zien slechts een heel klein stukje van de werkelijkheid

Wanneer we iets zien, komt slechts 10 procent van de informatie van de optische zenuw. De overige informatie geven de hersenen zelf, die betekenis hechten aan die 10 procent en invullen wat we niet ‘echt’ zien. Bovendien zit er een vijfde van een seconde vertraging op de informatie die doorgegeven wordt, zodat de hersenen dat euvel compenseren: ze voorspellen voortdurend hoe de wereld er binnen een fractie van een moment in de toekomst zal uitzien. We leven dus nooit letterlijk ‘in het moment’.

Feit 8: mensen hebben géén feromonen

In tegenstelling tot dieren scheiden mensen géén feromonen af. Dat is een paar jaar geleden door Australische wetenschappers geponeerd. De theorie dat we schaamhaar en okselhaar zouden hebben om een zekere seksueel aantrekkelijke geur vast te houden, vloog dus ook meteen in de prullenmand. Waarom we op die plekken dan wel ‘speciaal’ haar hebben, is wellicht gewoon ten teken van seksuele rijpheid.

