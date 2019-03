Hoe gezond zijn supercarbs? Diëtiste Sanne Mouha geeft uitleg Isabelle Cheyns Nele Annemans

20 maart 2019

07u51

Bron: Goed Gevoel 0 Fit & Gezond Wel of geen koolhydraten: er vloeide de laatste tijd al heel wat inkt over. De een probeert ze volledig te bannen uit zijn dieet, de ander zweert er elke dag bij. En nu horen we ook steeds meer over zogenaamde supercarbs. Maar wat zijn dat nu precies, en zijn ze écht zo gezond? Wij legden ons oor te luisteren bij diëtiste Sanne Mouha.

Veel mensen die gewicht willen verliezen doen dat door koolhydraten te vermijden, toch heeft je lichaam die nodig volgens Mouha. “Suiker, brood, aardappelen en pasta worden aan de kant geschoven. Je verliest kilo’s, maar niet zozeer door de koolhydraten, wel omdat er geschrapt wordt in het totale aantal calorieën. Toch zijn koolhydraten noodzakelijk om energie te hebben gedurende de dag. Wil je de ‘witte’ koolhydraten zo veel mogelijk mijden, dan zijn supercarbs een goed alternatief. Het zijn koolhydraten die je bovenop die energie goede voedingsstoffen geven. Denk aan vezels, mineralen, antioxidanten, eiwitten en gezonde vetten. Volkorengranen als tarwe, quinoa, haver en gerst zijn supercarbs. Ook aardappelen en peulvruchten zijn toppers. Supercarbs helpen de suikerspiegel op peil te houden en breken langzamer af, waardoor je langer verzadigd blijft. De vezels steunen je darmstelsel en de vitamine B zorgt voor een gezonde huid en een goede werking van je lichaam.”

Moet je ‘witte’ koolhydraten schrappen? Nee, volgens Mouha, al hebben ze niet zoveel meerwaarde voor je gezondheid. “Door de bewerking van het meel tot witte bloem zijn de meeste vezels, vitaminen en mineralen verloren gegaan bij witte koolhydraten. De meerwaarde van die koolhydraten is dan ook vrij laag, maar ze zijn niet ongezond als je de porties beperkt. Wil je gewicht verliezen, dan is het supercarbdieet zeker een optie. De grote lijnen van dat dieet zijn fantastisch en de richtlijnen komen overeen met die van diëtisten: elke maaltijd veel vitaminen in de vorm van groenten en fruit, aangevuld met een vierde bord eiwitrijke producten zoals vis, vlees, zuivel of soja en een vierde bord superkoolhydraten. De peulvruchten tellen als eiwitrijke producten én als superkoolhydraten. Bij zo’n dieet is het dus niet de bedoeling om alleen supercarbs te eten, wel om een goede balans te houden.”