Hoe gezond is appelsap nu écht? Voedingsdeskundige vergelijkt vier merken

Fit & Gezond Zowat elk kind lust appelsap, zelfs de moeilijkste drinkers. Maar welk sap koop je het best? Een bio appelsap in brik, een ‘vers’ lijkend uit de koeltoog of de klassieke Minute Maid van Coca-Cola Company? Is het ene gezonder dan het ander of zijn ze inwisselbaar? Ellen Schutyser, docent voedings- en dieetkunde aan Hogeschool Vives geeft duiding en advies.

Appelsap vind je dezer dagen niet alleen in het drankenrek, maar ook in het koelvak. Nu kies je dus tussen een drankkarton of een transparante fles die toont dat het sap in kwestie behoorlijk troebel is. Maar het ene is niet per se gezonder dan het andere. Ellen Schutyser, docent voedings- en dieetkunde aan Hogeschool Vives, vergeleek vier sappen. “Het is belangrijk om te weten dat Minute Maid geen puur sap is, maar een sapconcentraat, aangelengd met drinkwater. Een mengeling van geconcentreerd appelsap dus, waar water aan toegevoegd werd.” Niet dat dat veel verschil maakt in de voedingswaarde of de smaak. Alleen ziet het er wel een pak helderder uit.

Deze merken werden vergeleken:

1. Innocent 2,65 euro, 900 ml

Dit valt op: te vinden in het koelvak met de duidelijke slogan ‘never from concentrate’.

2. Materne 4,05 euro, 1 liter

Dit valt op: te vinden in het koelvak en de verpakking vermeldt dat deze fles het sap van 13 geperste appelen telt.

3. Pur natur bio 2,45 euro, 75cl

Dit valt op: glazen fles en ‘product of Belgium’.

4. Minute Maid 1,57 euro, 1 liter

Dit valt op: verpakt in een drankkarton.

(Lees verder onder de foto).

Dat het sap een mix is van een concentraat en water is ook geen geheim. Het staat duidelijk op de verpakking vermeld. “De vier sappen hebben zo goed als dezelfde voedingswaarde, de verschillen zijn verwaarloosbaar. Doordat je sommige sappen in het koelvak vindt, lijken ze misschien gezonder, maar het ene sap is niet beter of slechter dan het andere. Er zijn geen suikers aan toegevoegd, alleen bevatten alle sappen wel natuurlijke vruchtensuikers. Die suikers verschillen wel van toegevoegde suikers, maar eens in je lichaam wordt ook fruitsuiker omgezet in gewone suiker.”

Weinig vezels

Vruchtendrank of -nectar en multivitaminedrankjes zitten dan weer wel tjokvol toegevoegde suikers. “Sterker nog, hun hoofdbestanddeel is water en suiker. Die mijd je dus beter. In de voedseldriehoek bevindt appelsap zonder toegevoegde suikers zich in de grijze zone. Geen voorkeur, maar ook niet verboden.”

Houd het bij een klein glaasje van 150 ml. Appelsap vervangt geen fruit. Het bevat veel minder vezels en verzadigt een pak minder Ellen Schutyser

Of: met mate te consumeren. “Houd het bij een klein glaasje van 150 ml. Appelsap vervangt geen fruit. Het bevat veel minder vezels en verzadigt een pak minder. Bovendien heb je het snel op en dus snel een suikerdosis binnen. Er hangt een gezonde aura rond, waardoor mensen menen dat je er eindeloze voorraden van kunt consumeren. Maar een glas appelsap bevat evenveel suikers als een glas cola. Bij appelsap gaat het dan wel om fruitsuiker, bij cola zijn het toegevoegde suikers, maar je lijf merkt dat verschil niet op. Een glaasje appelsap mag, maar overdrijf niet.”

En nu je weet dat alle sappen amper verschillen, kunnen andere factoren de doorslag geven. Focus je op prijs? Kies je voor brik, plastic of een glazen fles? Vind je het belangrijk dat het om biologische of Belgische appelen gaat? Nog genoeg knopen om door te hakken, dus.

(Lees verder onder de foto).

Bweeuk, fruit!

Gezegend met een kind dat geen fruit lust? “Dan is een glaasje appelsap beter dan helemaal niets. Zo krijgt je uk toch wat vitamines binnen en leert het die fruitsmaak kennen en hopelijk ook appreciëren.”

Waarom je appelsap niet altijd vegan is

Bij Innocent en Pur Natur bewijst een logo dat dit appelsap vegan is. Maar is appelsap niet standaard vegan? “Niet per se”, zegt Schutyser. “Vaak wordt er tijdens het productieproces een technische hulpstof aan toegevoegd die daarna, tijdens datzelfde proces, opnieuw verwijderd wordt. Om pulp te binden of als klaringsmiddel. En meestal is dat gelatine, een dierlijk product. De sappen met het vegan-logo geven zo aan dat er bij hen geen gelatine aan te pas komt. In het eindproduct is die gelatine sowieso in geen enkel sap nog te vinden en als technische hulpstof hoeft het ook niet vermeld te worden. Maar veganisten die helemaal zeker willen zijn, grijpen dus beter naar een sap met vegan-logo.”

Lees ook:

Online maaltijddiensten getest: schraal aanbod voor wie niet in de stad woont (+)

De gezonde gewoontes van Claudia Van Avermaet: “Als ik een paar dagen niet beweeg, word ik zot!” (+)