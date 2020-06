Hoe gevaarlijk zijn de openbare toiletten op café of restaurant sinds corona? “Het is belangrijk dat we niet overdrijven”, zegt microbioloog

Fit & Gezond Lang leve de herwonnen vrijheid: we kunnen weer gezellig op restaurant of borrelen op café. Maar wat als de nood hoog is? Microbioloog Rudy Calders legt uit hoe groot het besmettingsgevaar is op openbare toiletten en welke voorzorgsmaatregelen je kan nemen. “Het is niet alleen het contact met de virusdeeltjes dat bepaalt of je ziek wordt, maar ook de concentratie ervan.”

Enkele dagen geleden ging ik voor het eerst weer op restaurant. En dat was net als weleer. Lekker eten en superfijn gezelschap. Het enige verschil met het precoronatijdperk? Obers dragen mondmaskers en niet iedereen vindt het nodig om de wc-deur op slot te doen. Toen ik naar het kleinste kamertje ging, pardoes de deur openzwierde en iemand gehurkt zag zitten, kreeg ik een verontschuldigende glimlach. “Sorry, ik wou het slot niet aanraken."

Een vieze bedoening

Een terechte bezorgdheid of overdreven? Ik vroeg het aan Rudy Valders, microbioloog bij het Provinciaal Instituut voor Hygiëne (PIH). “Corona of niet, openbare toiletten zijn vaak een vieze bedoening. Meer dan eens laat de hygiëne van de wc’s en spoelbakken te wensen over”, geeft hij toe. “Zo is het geweten dat mensen afdrukken nalaten op deurklinken, spoelknoppen, de kraan, enzovoort.”

In theorie kunnen andere toiletbezoekers via die klinken en deursloten in contact komen met virusdeeltjes, erkent Valders. “Maar de hamvraag is: is dat een groot probleem? Het is namelijk niet alleen het contact met virusdeeltjes dat bepaalt of je ziek wordt, maar ook de concentratie van de deeltjes. Van één virusdeeltje zal je hoogstwaarschijnlijk niet ziek worden.”

De kans is groter dat je besmet raakt tijdens een gesprek met iemand dan door een spoelknop op toilet in te duwen Rudy Valders, microbioloog bij het Provinciaal Instituut voor Hygiëne (PIH)

“Het contact met de klink of een spoelknop is heel vluchtig. Daardoor is het risico om besmet te worden niet supergroot”, zo gaat de microbioloog verder. “Wanneer je tien minuten met iemand praat die corona heeft, is de kans veel groter dat je ziek wordt dan wanneer je een seconde lang een spoelknop induwt. Dan kom je simpelweg met minder deeltjes in contact.”

“Veel belangrijker is het om geregeld je handen te wassen met zeep. Zeker voor en na het toiletbezoek. Zo verwijder je ziekteverwekkers en daalt het risico op verspreiding van het virus met 90 procent."

Met een mondmasker op toilet?

Nog een mogelijkheid is dat het virus zich via de lucht verspreidt. Als je een wc doorspoelt, worden er minuscule druppeltjes de lucht in geslingerd, zogenoemde aerosolen. Bij iemand die corona heeft, kunnen die het virus bevatten. Dat blijkt uit een nieuwe studie van de Yangzhou University in China die gepubliceerd werd in het vakblad Physics of Fluids.

Hoe besmettelijk die kleine druppels zijn, is niet bekend. Valders heeft er een goed oog in. “Je gaat je hoofd niet in het toilet steken, hè. De kans dat je op deze manier het virus oploopt bestaat, maar is heel klein. Bovendien mag je ervan uitgaan dat de meeste mensen die gebruikmaken van het kleinste kamertje op restaurant, café of in een fitness, gezond zijn. Om jezelf te beschermen tegen de aerosolen kan je een mondmasker dragen als dat je geruststelt, maar het is niet nodig.”

Nog iets dat helder is voor Valders: een wc is een kleine ruimte. “In een klein restaurant met airco is het plausibel dat de viruspartikels van de ene tafel naar de andere tafel zweven. En ja, dan kan je ziek worden. Maar op toilet? Je zit daar alleen, tussen vier muren. Opnieuw: dan is het risico op contaminatie veel kleiner.”

De microbioloog benadrukt nog dat hij de bezorgdheid van mensen snapt. “Het coronavirus is nieuw. Er zijn nog veel vragen over de verspreiding van de ziektekiemen. En er komt veel informatie op de mensen af. Ze maken dan vaak hun eigen interpretaties en besluiten. Bijvoorbeeld: als we op het openbaar vervoer een mondmasker moeten dragen, doen we dat best ook op een openbaar toilet. Maar zoals gezegd is dat niet nodig, omdat de kans op besmetting al klein is. Het is belangrijk dat we niet gaan overdrijven. Anders heeft iedereen op den duur smetvrees en dat is ook niet de bedoeling.”

