Hoe geef je meer smaak aan gestoomde groenten? En wat als je een ongezond bord eten voorgeschoteld krijgt? Pascale Naessens beantwoordt al je vragen (deel 3)

Fit & Gezond “Meer vet en minder (snelle) koolhydraten eten zorgt er niet alleen voor dat je afslankt, het is gewoon ook een smakelijkere manier van eten.” Van 24 augustus tot en met 2 september kookt Pascale Naessens voor jou. Speciaal voor de Puur & Lichter challenge stelde ze een menu samen, van ontbijt tot diner — zonder snelle koolhydraten, met veel fruit, groenten én zelfs vetten. Dat haar visie op eten populair is, bewijzen de meer dan 1.000 vragen die onze lezers aan Pascale stelden! We maakten een selectie van de onderwerpen die het vaakst aan bod kwamen.

Hieronder lijsten we de geselecteerde vragen op. Scroll naar beneden voor de antwoorden.

1. Hoe geef ik meer smaak aan mijn gestoomde groenten?

2. Wat is het verschil tussen gewone koolhydraten en ‘net carbs’?

3. Wat doe je als je ergens uitgenodigd wordt en er enkel ongezonde dingen worden geserveerd?

4. Hoe zit het met aperitief en wijn aan tafel?

1. Hoe geef ik meer smaak aan mijn gestoomde groenten? Na enkele dagen diëten verveelt de smaak mij.

Waarom wil je groenten stomen? Zoals je zelf schrijft, gestoomde groenten hebben geen smaak (trouwens, ook gestoomde vis heeft geen smaak).

De reden waarom iedereen aangenaam verrast is dat mijn groenten wel smaak hebben, is omdat ik groenten bak in vet. Vet dient als een smaakgeleider, het zorgt ervoor dat de smaken van de groenten vrijkomen. Gebruik je geen vet, dan hebben groenten geen smaak, of ze nu gekookt of gestoomd zijn.

Het idee om geen of weinig vet te gebruiken is van vroeger, toen dacht men dat alle vet slecht was en wie wou afslanken beter geen vet kon gebruiken

Het idee om geen of weinig vet te gebruiken is van vroeger, toen dacht men dat alle vet slecht was en wie wou afslanken beter geen vet kon eten. De voedingswetenschappen staan intussen verder en hebben zelfs het tegendeel bewezen, heel veel mensen eten meer vet en minder (snelle) koolhydraten en voelen zich hier goed bij. Meer nog, ze slanken af en heel belangrijk, ze eten smakelijker. Het is ook de wetenschap die ik volg in mijn boeken.

Het enige voordeel van stomen is dat de wateroplosbare vitaminen niet verloren gaan. Maar als je je groenten niet kookt in water, maar wel rustig bakt in wat olijfolie, gaan deze ook niet verloren.

Mijn tip is: bak je groenten ook eens en wil je toch graag blijven stomen, giet er dan wat olijfolie over zodra ze uit de stomer komen en kruid ze met wat peper en fleur de sel. Wil je graag afslanken, laat dan liever het brood en de aardappelen achterwege, niet de olijfolie.

2. Wat is het verschil tussen gewone koolhydraten en ‘net carbs’? 70 procent vet. Hoe kun je dit invullen?

Dit zijn 2 verschillende vragen: a) Wat zijn net carbs en b) hoe geraak je aan 70 procent vet bij een ketogeen dieet?



a) Bij een ketogeen dieet wordt vaak gerekend met net carbs, wat zijn dat?

Vaak zie je bij een ketogeen dieet staan: 20 net carbs. Onder koolhydraten vallen ook vezels (en ook alcohol). Maar vezels zijn niet verteerbaar voor de mens, ze geven onder meer bulk aan je stoelgang, wat gunstig is, en oplosbare vezels samen met resistent zetmeel (ook een vorm van vezels) zijn bijzonder goed voor je darmbacteriën. Vezels hebben op zich dus wel een belangrijke functie, maar leveren geen calorieën en hebben ook geen invloed op je bloedsuikerspiegel. Daarom worden ze bij een ketogeen dieet niet meegerekend. Er wordt gewerkt met ‘net koolhydraten’ of ‘net carbs’. Dat zijn dus de totale koolhydraten min de vezels.

Voorbeeld: 100 g bloemkool bevat ongeveer 4,2 g koolhydraten waarvan ongeveer 2,3 g vezels, dus dat zijn 1,9 g net carbs. Bij een ketogeen dieet ga je met 1,9 g aan de slag.

b) Hoe geraak je aan dagelijks 70% vet? Is dat haalbaar?

Bij een ketogeen dieet haal je 60% tot 70% van je dagelijkse energiebehoefte uit vetten. We zijn allemaal opgegroeid in een maatschappij waarbij vetten verguisd werden. Om gezond te zijn, moesten we vetten vermijden en zo veel mogelijk mager en light eten. We hebben dus nooit geleerd om eens goed te kijken naar die vetten. We hoeven heus geen olijfolie te drinken om aan 70% vetten te komen. In volwaardige, natuurlijke voeding zitten best wel wat vetten: volle yoghurt, noten, zaden, olijfolie, zalm, kaas...

Bovendien levert 1 gram vet 9 kcal op (terwijl 1 gram koolhydraten of eiwitten 4 kcal oplevert), dus dat tikt aan.

Neem je een ontbijt met 150 gram Griekse yoghurt, 60 g gemengde noten en zaden en 300 g bessen dan komt dat neer op 26 g eiwitten, 41 g vet (= 369 kcal) en 20 g net koolhydraten.

Dus je hoeft echt geen extra vet te eten om aan die waarden te komen, eet natuurlijke voeding met het vet dat het bevat (dus geen light of magere producten). En heb geen angst om olijfolie te gebruiken en je komt vanzelf aan deze waarden.

Let op, je kunt niet én het vet én de koolhydraten eten, dan kom je ongetwijfeld aan. Je moet een keuze maken: ofwel eet je veel koolhydraten en weinig vet, ofwel weinig koolhydraten en veel vet.

3. Wat doe je als je ergens uitgenodigd wordt en er enkel ongezonde dingen worden geserveerd?

Als het met liefde is klaargemaakt, zal ik het eten. Maar intussen weet iedereen hoe ik eet en mensen doen heel vaak hun best om lekker en vers eten klaar te maken voor mij en dat waardeer ik enorm.

Meer en meer studies laten zien dat er geen enkel gezondheidsvoordeel te rapen valt bij het drinken van alcohol

4. Wat met aperitief en wijn aan tafel?

Hier vrees ik dat het een saai antwoord is: hoe minder alcohol, hoe beter. Meer en meer studies laten zien dat er geen enkel gezondheidsvoordeel te rapen valt bij het drinken van alcohol. Ik moet toegeven dat ook ik al geminderd ben en regelmatig alcoholvrije dagen heb. In de zomer drink ik al eens appelcider (veel minder alcohol) of ik maak zelf mijn alcoholvrije aperitief. Voor mij wel geen mocktails (alcoholvrije aperitief), die lijken meer op suikerwater. En op feestjes geniet ik ten volle van mijn glaasje(s) wijn :-). Voor alcohol geldt dus wel het saaie antwoord: met mate :-).

Van 24 augustus tot en met 2 september loopt de Puur & Lichter challenge met Pascale Naessens. Op de overzichtspagina vind je alle recepten, boodschappenlijsten, adviezen en tips.

Pascale beantwoordt exclusief voor onze abonnees ook elke dag vragen van lezers.

Wil je foto’s van je gerechten posten of vragen stellen? Dan kan je terecht op de communitypagina.

Wil je nog meedoen aan de Challenge? Schrijf je dan hieronder op de nieuwsbrief in en ontvang dagelijks de recepten.

Bestel nu het nieuwe kookboek van Pascale Naessens ‘Echt eten’ met 10% korting in de HLN Shop.