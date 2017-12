Hoe gaan samenwonen vooral voor vrouwen extra kilo's oplevert ND

Gaan samenwonen met je partner? Grote kans dat die jeansbroek plots iets strakker zit. Maar liefst een kwart van de vrouwen krijgt er extra kilo's bij als ze gaat samenhokken met manlief. Bij mannen is die invloed veel kleiner, zo blijkt uit een Britse enquête bij 1.000 ondervraagden.

Gezellig samen in de zetel zitten, een film kijken en pizza bestellen: het zijn de kleine geneugten van samenwonen met je partner. Helaas niet zonder gevolgen voor de weegschaal: vrouwen zien hun gewicht na het samenhokken toenemen, als gevolg van regelmatig ongezonde junkfood eten. Dat blijkt uit een enquête bij 1.000 Britse mannen en vrouwen, waarbij 27% van de vrouwen aangeeft dat al na enkele weken een verschil op de weegschaal merkbaar is.

Geborgen gevoel

Opvallend: 73% van de mannen merkt geen verschil in gewicht, en 40% geeft zelfs aan dat de vrouw een positieve invloed heeft op hun eetgewoonten. Volgens hypnotherapeut Dipti Trait heeft die gewichtstoename vooral te maken met een gevoel van geborgenheid, eerder dan een plots drang naar pizza. "Als we gaan samenwonen, voelen we ons helemaal op ons gemak. Dat ontspannen gevoel trekt zich dan door naar ons gedrag, waaronder ook ons eetpatroon. Zo sluipen er kleine gewoonten in, waarbij je niet eens merkt dat die er plots zijn." Niet koken op zondag en pizza bestellen, om maar een voorbeeld te noemen. Iets wat je voorheen misschien niet deed, toen je alleen woonde.

Gezonde gewoonten

Maak je je zorgen om die extra kilo's? Probeer elkaar eens op een gezonde manier te beïnvloeden. Ga eens samen sporten in plaats van een film te zien, of ruil de afhaalpizza in voor een zelfgemaakte variant.