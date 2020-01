Hoe fitnesstrackers de griep kunnen voorspellen lvds

23 januari 2020

15u56 0 Fit & Gezond Ze zorgen ervoor dat we netjes onze 10.000 stappen per dag zetten (of niet) en dat we nauwgezet onze sportieve activiteiten bijhouden, maar fitnesstrackers kunnen meer dan alleen onze sporty spi Uit een nieuwe studie blijkt alvast van wel: ze zouden ook ziektes kunnen voorspellen.

Fitnesstrackers kunnen, veel sneller dan traditionele meetinstrumenten of huisdokters, een uitbraak van de griep in een bepaalde regio voorspellen. Dat werd aangetoond door een studie in het medische tijdschrift The Lancet Digital Health.

Daarin werden 200.000 gebruikers met een fitnesstracker gevolgd gedurende een periode van 2 jaar. Wetende dat de griep gepaard gaat met een onregelmatige hartslag en een verstoord slaapritme, werden die aspecten van de deelnemers onder de loep genomen.

De resultaten toonden een verband aan tussen abnormale gegevens, zoals onregelmatige slaappatronen of een verhoogde hartslag, en een griepuitbraak in de regio waar het onderzoek plaatsvond. Wanneer uit de data blijkt dat de hartslag en het slaapritme afwijken van het gemiddelde, kan er dus een griepje in aantocht zijn.

Vroegtijdige bestrijding

De gegevens van één persoon zeggen natuurlijk weinig, maar wanneer de gegevens van verschillende mensen uit eenzelfde regio worden gecombineerd, kan de griep dus worden opgespoord. Door het vroegtijdig ontdekken van dergelijke epidemieën kan de verdere verspreiding en besmetting van de ziekte worden voorkomen, door de handen extra te wassen of mensen te laten thuisblijven.

Naast de griep zou een fitnesstracker ook de voortekenen van een hartaanval kunnen herkennen, door te letten op onregelmatige hartslagen. Wel moet er rekening gehouden worden met andere factoren die het hartritme en slaappatroon kunnen verstoren, benadrukken de onderzoekers, zoals stress of andere omgevingsfactoren.