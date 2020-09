Hoe eet je gezond als je op je budget moet letten? Pascale Naessens beantwoordt al je vragen (deel 9)

“Gezond koken of eten kun je zeker ook met een beperkt budget, maar je moet zonder twijfel creatiever zijn.” Veel groenten en seizoensgebonden producten op het menu zetten zijn volgens Pascale Naessens al een goed begin om gezonder en budgetvriendelijker te eten. Tijdens de Puur & Lichter challenge beantwoordt Pascale dagelijks vragen van onze lezers en stelt ze een menu samen. Vandaag gaat ze in op de volgende vragen:

1. Is havermout een gezond ontbijt?

2. Wat met couscous en bulgur? Passen deze in het dieet?

3. Zijn er ook betaalbare recepten voor gezinnen met een beperkt budget?

1. Is havermout een gezond ontbijt?

Ja, tenminste als je havermout gebruikt die nog minstens twintig minuten moet garen. Instant havermout is te bewerkt en geeft te snel zijn suikers af. Haver(mout) is ook bijzonder voedzaam, het levert o.a. bètaglucanen, oplosbare vezels die cholesterolverlagend werken.

Waarom is instant havermout niet goed en gewone havermout wel? Als je wilt zien of een koolhydraat gezond is of niet, ga het dan analyseren. Vraag je af van waar het komt. Wat is het originele product?

Haver is het meest onbewerkte product en dat is het beste om te eten, omdat de suikers nog verpakt zitten in de cellen en je lichaam moeite moet doen om aan de suikers te geraken

Havermout komt van haver (lijkt op een graankorrel). Haver is het meest onbewerkte product en dat is het beste om te eten. Waarom? Omdat de suikers nog verpakt zitten in de cellen en je lichaam moeite moet doen om aan de suikers te geraken. Die komen dus traag binnen. Maar om het de consument gemakkelijk te maken, heeft de voedingsindustrie al het werk gedaan voor ons.

Zo heb je havergrutten, waarbij de haverkorrel gebroken is. Dat is ook nog oké. Nog meer bewerkt is havermout, waarbij de haverkorrel gestoomd en geplet wordt. En dan heb je instant havermout, wat nog meer bewerkt is. Hierbij is de haverkorrel gestoomd, geplet en fijn gemalen. M.a.w. hoe meer de haverkorrel bewerkt is, hoe makkelijker ons lichaam aan de suikers kan. De vezels en de cellen van de haver zijn gebroken, waardoor de suikers bloot komen te liggen.

Dat zie je ook aan de glycemische index (GI), een maat die iets vertelt over de snelheid waarmee een product zijn suikers afgeeft.

Havermout: 55

Instant havermout: 79

(Harvard)

Dus havermout is een gezonde keuze voor kinderen en actieve volwassenen. Het is makkelijk en snel klaar. Wil je echter meer low carb eten, dan kan havermout ook wel maar kies dan eerder voor havergrutten. Wie voor keto kiest, kan haver(mout) beter even weglaten.

2. Wat met couscous en bulgur? Passen deze in het dieet?

Ook hier: wil je achterhalen of een koolhydraat gezond is of niet, probeer het dan te ontleden. Wat is het basisproduct? In hoeverre is het bewerkt? Op het internet vind je al veel productkennis.

Bulgur is gemaakt van harde tarwe, dat gestoomd, gedroogd en grof gemalen wordt. Ook couscous wordt ook gemaakt van harde tarwe, maar de tarwe wordt eerst tot meel gemalen en dan gemengd met water en gerold tot couscous. Net zoals je wit- en volkorenbrood hebt, heb je witte en volkoren couscous. Eigenlijk zijn het kleine pastakorreltjes. Couscous is in tegenstelling tot bulgur wel een bewerkt product. Beiden hebben een ietwat nootachtige smaak. Couscous en bulgur zijn zowat de aardappelen van Noord-Afrika.

Volg je een ketogeen dieet? Dan passen geen van beide: ze leveren allebei veel koolhydraten

Bekijk ook hier eens de glycemische index: die van bulgur is 48 en die van couscous 65.

Dus je ziet dat bulgur minder snel zijn suikers afgeeft dan couscous. Dit komt omdat het minder bewerkt is, en daarom ook voedzamer en gezonder is.

Of het past binnen het dieet? Wat bedoel je daarmee? Welk dieet? De vraag is vooral wat jij wil bereiken en wat je doelstellingen zijn. Volg je een ketogeen dieet? Dan passen geen van beide: ze leveren allebei veel koolhydraten. Volg je een low carb dieet? Dan kan bulgur af en toe wel. Je kunt het combineren met groenten of verwerken in een salade.

3. Zijn er ook betaalbare recepten voor gezinnen met een beperkt budget? Gamba’s en tonijn vinden we ook heel lekker, maar niet haalbaar voor een weekbudget van 100 euro voor drie personen.

Ja, er zijn heel veel betaalbare recepten in mijn boeken. Gamba’s en zeker tonijn komen eerder uitzonderlijk voor. Ik werk vooral met veel groenten en die zijn (relatief) goedkoop. Gezond koken of eten kun je zeker ook met een beperkt budget, maar je moet zonder twijfel creatiever zijn.

Bij de Marokkaanse vishandelaar is de vis vaak goedkoper

Hier alvast enkele tips:

• Koop seizoensgebonden producten.

• Gebruik meer groenten in de recepten, groenten zijn het best betaalbaar.

• Kies goedkopere vis zoals makreel. Makreel is heel gezond. Verder zijn er ook veel minder bekende soorten vis die goedkoper zijn dan de traditionele zalm of kabeljauw, maar zeker even lekker en gezond.

• Ga eens een kijkje nemen in een Marokkaanse of Turkse winkel. Noten, kruiden en olijven, maar ook fruit zijn er veel goedkoper dan in de gewone supermarkt.

• Ook bij de Marokkaanse vishandelaar is de vis vaak goedkoper. Bovendien vind je er ook andere kleine gezonde visjes dan de bekende dure vis in de supermarkt.

