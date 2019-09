Hoe een sportmaatje zelfs de minst sportieve mensen kan helpen om te bewegen TVM

07 september 2019

14u04 0 Fit & Gezond 31% van de Belgen die nooit sport, zou dat naar eigen zeggen wel doen als hij of zij aangemoedigd zou worden door iemand anders. Dat blijkt uit een onderzoek van Garmin, uitgevoerd door iVOX bij 1.000 landgenoten. Meer dan de helft van de sportende Belgen doet dat overigens al samen met anderen. Is het echt dé sleutel om minder snel op te geven ?

We schreven eerder al dat september het nieuwe januari is als het aankomt op goede voornemens en daar hoort bij velen natuurlijk ook sporten bij. Want hoewel steeds meer Belgen al eens de loopschoenen aantrekken, zwicht nog steeds 24% van onze landgenoten elke avond opnieuw voor die warme, zachte zetel.

De helft van de sportende Belgen doet dat nu al samen met anderen. In 14% van de gevallen gaat het om teamsport, 11% heeft een vaste sportbuddy en nog eens 27% gaat met verschillende personen sporten. Vaak (40%) is het de partner die mee wordt gesleurd ter motivatie. 22% geeft dan ook aan gemotiveerd te blijven door teamgenoten of een buddy. Voor 12% is dan weer het sociale contact de reden om in beweging te blijven. Maar ook wie niet aan sport doet, stelt dat ze dat wel zouden doen als ze aangemoedigd zouden worden door iemand anders (31%).

Maandag en donderdag populair

Hoe verleidelijk dat happy hour ook klinkt, als je plannen hebt om samen op een yogamatje te gaan staan, dan kun je minder makkelijk last minute afzeggen. 46% van de sportende Belgen geeft dan ook aan min of meer vaste momenten te hebben waarop hij of zij sport. Vooral maandag (61%) en donderdag (59%) zijn populair. Uit het onderzoek van Garmin blijkt ook nog dat lopen (24%), fitness (20%), zwemmen (19%) en fietsen (18%) het populairst zijn in ons land.

Marc Herremans, ex-triatleet die verschillende keren deelnam aan de Ironman en in 2006 ook wereldkampioen werd, weet als geen ander hoe je gemotiveerd kan blijven om je doel na te streven. Vandaag is hij eigenaar van het 185 Coaching Center waar hij atleten coacht: “Je zou misschien kunnen denken dat veel mensen wel zeggen dat een sportbuddy hen zou helpen, maar dat ze eigenlijk alsnog niet zouden gaan sporten. Toch denk ik dat een vaste sportpartner écht een groot verschil kan maken. Net voor mensen die misschien niet zo sportief zijn aangelegd en bij wie de motivatie ontbreekt. Het is dan ook vooral de eerste maanden waar je door moet geraken, daarna beginnen de meeste mensen een verschil te voelen en/of zien wat op zich al genoeg motiveert bij velen. Als je alleen moet gaan sporten, zul je veel sneller geneigd zijn om toch niet te gaan. Wie of wat gaat je immers tegenhouden? Omdat we anderen niet willen teleurstellen, zeker vrienden, familie of partners niet, zul je met een buddy sneller toch je sportschoenen aantrekken.”

Voor wie niet goed weet waar te beginnen en eigenlijk geen enkele sport leuk vindt, raadt Herremans aan om een aspect te zoeken los van sport dat je fijn vindt. “Veel mensen houden bijvoorbeeld van muziek. Tegenwoordig zijn er tal van groepslessen zoals spinning waarbij je jezelf in het zweet werkt op oppompende muziek. Als je dat met een aantal vrienden doet en na afloop nog iets kunt gaan drinken, wordt het zelfs voor de minst sportieve mensen een leuke avond. Je hoeft daarom ook niet de rest van je dagen blijven spinnen, maar het kan een goede start zijn om toch iets van sport te beginnen doen. Eens je vertrokken bent, loopt het wel los.”