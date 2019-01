Hoe een kruidentuin je verkoudheid kan verzachten Liesbeth De Corte

06 januari 2019

14u10

Ben je flink verkouden? Hoe vervelend die verstopte neus en dat hoestje ook zijn, thuisblijven lijkt vaak overdreven. Gelukkig zijn er enkele kruiden - ja, kruiden! - die het leed kunnen verzachten.

Een schrale troost als je loopt te hoesten, niezen en snuiten, maar je bent vast en zeker niet de enige. Verschillende vriendinnen hebben het met oudejaar kalmpjes aangedaan omdat ze geveld waren door een verkoudheid. En ook de schoonzus blies het familiefeest op 1 januari af met “Neen, ik heb echt géén kater, maar ik voel me wat grieperig”. Geen grote verrassing, want rond deze periode van het jaar krijgt iedereen er weleens mee te maken.

Wanneer je begint te kuchen en niezen, is het kwaad vaak geschied en zit er niets anders op dan uitzieken. Gelukkig bestaan er wel middeltjes die je een handje kunnen helpen bij een wankele gezondheid, waaronder enkele kruiden. De Britse tuinierster Alys Fowler, schrijfster en bekend van het BBC-programma ‘Gardeners’ World’, somt er een aantal op.

Rozemarijn

“Rozemarijn is gekend om zijn antibacteriële en antivirale werking”, vertelt Fowler aan The Guardian. “Daarnaast stimuleert het kruid de bloedcirculatie, waardoor het hoofdpijn kan verlichten. Enkele takjes in je hand pakken, ze platknijpen en eraan ruiken, kan zelfs helpen bij sinusitis.”

Salie

“Last van een pijnlijke kriebel in je keel? Dan kan saliethee soelaas bieden. Deze kruidenthee kan wat straf smaken, maar is een pak smakelijker als je hem combineert met gedroogde appel en honing. Voeg er ook wat tijm aan toe, want dat lost slijm in de luchtwegen op en helpt heftige hoestbuien te voorkomen.”

Citroenmelisse

“Citroenmelisse heeft een verkoelend effect en is daarom het kruid bij uitstek om koorts aan te pakken. Het heeft ook een lekkere, zachte smaak, waardoor je het goed kan combineren met andere kruiden”, aldus de tuinierster.

Hoe ga je nu aan de slag?

Lekker Brits, maar de beste manier om de kruiden binnen te krijgen, is via een kopje thee. “Voeg een theelepel gedroogde kruiden, of een eetlepel van fijngehakte verse kruiden, toe aan een kop met kokend water. Meng met wat honing of voeg wat citroendruppels toe voor de smaak”, tipt Fowler. Geen fan van thee? Neem dan een flinke handvol van de kruiden en zwier ze in een warm bad. Als je zwanger bent, is het wel oppassen geblazen. Dan mijd je beter salie, rozemarijn en tijm.