Hoe een boeketje bloemen je pijn kan verlichten Nele Annemans

21 mei 2019

17u09

Bron: Red Online 0 Fit & Gezond Dat een boeketje bloemen op menig gezicht instant een glimlach tevoorschijn tovert, is geen geheim. Maar wist je ook al dat ze écht wonderen kunnen doen voor je gezondheid? Uit onderzoek blijkt dat ze namelijk ook je pijn kunnen verlichten.

Voor de studie van de American Society for Horticulture Science werden 90 patiënten in het ziekenhuis onderzocht. Ze werden opgesplitst in twee groepen: de ene groep verbleef in een kamer met veel bloemen en planten, de andere groep moest het zonder groen doen. Wat bleek? De patiënten die in de kamers met bloemen en planten sliepen, verkeerden in betere gezondheid. Zo had de eerste groep een lagere bloeddruk, ervoer ze minder pijn, angst en vermoeidheid en voelde ze zich positiever dan de andere groep. De oude gewoonte om een bloemetje te geven aan je zieke naaste, blijkt dus niet alleen een mooi gebaar, maar helpt hem of haar er ook weer bovenop.

Uit een onderzoek uit 2018 van de University of North Florida bleek ook al dat een boeketje bloemen in huis stress vermindert. Die studie lag in lijn met nog andere onderzoeken. Die hadden aangetoond dat bloemen mensen gelukkiger kunnen maken, gevoelens van empathie kunnen aanwakkeren en je creativiteit een deugddoende boost kunnen geven.