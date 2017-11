Hoe de suikerindustrie jarenlang een studie achterhield om negatieve gezondheidseffecten te verdoezelen Timon Van Mechelen

Er is een studie uit de jaren zestig opgedoken die aantoont dat suiker wel degelijk slecht is voor onze gezondheid, alleen werd het onderzoek door de suikerindustrie vijftig jaar lang achtergehouden. De suikerlobby financierde het onderzoek zelf, maar stopte daar vlak voor de afronding abrupt mee. Dat schrijven onder andere The Guardian, Business Insider, The Verge en National Public Radio.

In principe is dit nieuws geen al te grote verrassing, het is dan ook algemeen geweten dat de voedingindustrie (nog steeds) twijfel probeert te zaaien over wetenschappelijke bewijzen om haar eigen belangen te beschermen. Wie de Netflix documentaire What The Health heeft gezien, kent de voorbeelden. Om er toch één te geven: in 2015 schreef de New York Times nog dat Coca-Cola wel heel erg innige banden heeft met wetenschappers die aantonen dat je niet dik wordt van suikerhoudende drankjes.

Vet slechter dan suiker

Ondertussen wéét ook iedereen dat suiker slecht is voor je gezondheid. Maar moest de studie uit de jaren zestig vroeger naar buitengekomen zijn, was de strijd tegen suiker misschien al veel eerder op gang getrokken. Tot in de jaren tachtig werd er namelijk vanuit gegaan dat vet de voornaamste boosdoener was en dat suiker minder slecht was voor je hart. Daar zijn wetenschappers daarna op teruggekomen, maar het blijft dus wel opvallend dat de suikerindustrie zelf al véél eerder afwist van de schadelijke effecten van suiker op de gezondheid.

Vorig jaar lekte al uit dat de Amerikaanse suikerindustrie een onderzoek naar hart- en vaatziekten bewust heeft proberen te beïnvloeden. Zij betaalden namelijk de studie die de rol van suiker bagatelliseerde en vet en cholesterol als schadelijk aanwees. Voor de goede schijn betaalde de suikerlobby een vervolgstudie, en het is deze waarvan nu bekend is geraakt dat ze jarenlang werd achtergehouden. Na 27 maanden onderzoek op ratten, werd namelijk ontdekt dat suiker cholesterolverhogend werkt en ook het risico op blaaskanker verhoogt. Geen wonder dat de suikerindustrie deze bevindingen liever niet wou delen met het grote publiek. Hun officiële reden luidde dan ook simpelweg dat het de commerciële belangen van de industrie schaadde. In de jaren zestig was het overigens niet verplicht om de financiering van onderzoeken te vermelden, dat is nu uiteraard wel het geval.

De suikerindustrie in België

Ook in eigen land kwam er trouwens al kritiek op de invloed van de suikerindustrie. Uit een rapport uit 2016 van lobbywaakhond Corporate Europe Observatory bleek dat bedrijven zelfs in ons kleine België de wetenschap beïnvloeden. Zo stelden 21 wetenschappers in 2010 dat er géén concrete link is tussen suiker en obesitas. Uit het rapport uit 2016 bleek echter dat 14 van de 21 onderzoekers een band hadden met de voedingsindustrie. Geen uitzondering, zegt de Belgische hoogleraar Jan Geuns van de KU Leuven.

”Menig onderzoeker laat zich gebruiken door de industrie. Ze publiceren onderzoek waaruit blijkt dat de effecten van suiker wel meevallen. Gebaseerd op niks.” Onderzoeker Katharine Ainger: “Veel wetenschappers zijn op zoek naar financiering voor hun onderzoek. De industrie betaalt daar graag voor. En dat heeft invloed.”