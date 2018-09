Hoe de keuze van een hoofdkussen je slaap beïnvloedt TVM

26 september 2018

16u20 1 Fit & Gezond We schreven recent nog dat steeds meer Belgen zo slecht slapen dat ze zich een nacht laten observeren in een ziekenhuis. Natuurlijk zijn er veel factoren die je nachtrust beïnvloeden, denk daarbij bijvoorbeeld aan voeding, te veel blauw licht, stress en een slechte matras. Maar wist je dat ook de keuze van je hoofdkussen ervoor kan zorgen dat je goed of net slecht slaapt?

Een goed hoofdkussen bevordert de nachtrust en verlicht nek- en rugpijn. Maar wat is nu net een goed kussen? Dat is vooral afhankelijk van de manier waarop je slaapt en is dus voor iedereen anders. Een kussen mag je wervelkolom namelijk zo weinig mogelijk belasten. Denk voor je een nieuw kussen koopt dus eerst en vooral na over je slaaphouding.

Buikslaper

Als je op je buik slaapt, overigens de slechtste houding om in te slapen want het zet veel spanning op je gewrichten en spieren, kies je best voor een zo zacht mogelijk kussen dat soepel en bovendien ook niet te hoog is. Zo wordt je nek het minst belast. Buikslapers kunnen er eventueel ook voor opteren om helemaal geen kussen te gebruiken. Ga in ieder geval voor een zo plat mogelijk exemplaar.

Zijslaper

Slapen in de zijpositie heeft heel wat voordelen: het vermindert snurken en je ruggengraat blijft mooi lang en recht. Ook als je na het avondeten al eens last hebt van je maag, is het een goede positie om zure oprispingen te voorkomen. Wel is het minder goed voor je huid: doordat je op je zij slaapt, wordt je gezicht als het ware ‘geplet’. Zijslapers kiezen best voor een stevig hoofdkussen omdat je in deze houding het meeste druk op je schouders legt, waardoor je nek zoveel mogelijk steun kan gebruiken. Denk daarbij aan een kussen van memory foam of een met traagschuim in.

Rugslaper

Voor je lichaam is op je rug slapen het best. Het voorkomt rug- en nekpijn, vermindert pijnlijke oprispingen, beperkt rimpels tot een minimum en het is het minst belastend voor je borsten. Alleen snurken verergert het. Rugslapers kopen best een flexibel kussen dat de nek goed ondersteunt. Dat mag trouwens ook wat hoger zijn, of je kunt er twee bovenop elkaar leggen.

Let wel: dit zijn slechts algemene richtlijnen. Als je een nieuw hoofdkussen wil kopen, laat je je best zoveel mogelijk informeren in de winkel. En probeer er zoveel mogelijk verschillende uit.

Wassen en vervangen

Nog goed om te weten is dat je best om de drie jaar een nieuw kussen koopt. Smerigheid als zweet, speeksel en dode huidcellen nestelen zich namelijk maar wat graag in je hoofdkussen, en dat hoopt zich op. Wetende dat je er letterlijk elke nacht tegen plakt, wil je dat vast niet té lang rekken. Als je een synthetisch kussen hebt, kun je het ook tussendoor wassen waardoor het minder snel aan vervanging toe is. Kussenbeschermers - zoals matrasbeschermers maar dan voor een kussen - rekken de levensduur eveneens en koop je voor geen geld bij onder andere IKEA.