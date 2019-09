Exclusief voor abonnees Hoe darmbacteriën alcohol kunnen produceren zonder dat u daar een druppel voor hoeft te drinken Ellen de Visser

23 september 2019

14u56

Bron: de Volkskrant 1 Fit & Gezond Dat micro-organismen alcohol produceren, is relevant voor wijnboeren en bierbrouwerijen maar nu blijkt dat de mens zelf ook een kleine alcoholfabriek in de darmen kan hebben. Chinese wetenschappers hebben ontdekt dat darmbacteriën zoveel alcohol kunnen produceren dat geheelonthouders er leverschade door oplopen.

De ontdekking, gepubliceerd in vakblad Cell Metabolism, werpt nieuw licht op het ontstaan van leververvetting, de meest voorkomende leveraandoening in de westerse samenleving. In Nederland heeft één op de vijf volwassenen een te vette lever, meestal zonder dat te weten. Onder de microscoop zijn in hun levercellen vetdruppels zichtbaar, zegt maag-darm-leverarts Maarten Tushuizen, in het LUMC gespecialiseerd in de behandeling van leververvetting.

Bij een deel van de patiënten is overmatig alcoholgebruik de boosdoener, maar veel vaker ontstaat de ziekte door te veel eten en te weinig lichaamsbeweging. In de lever hoopt zich dan een overmaat aan vetzuren op, wat irritatie kan veroorzaken en uiteindelijk tot een scala aan lichamelijke klachten kan leiden, van hart- en vaatziekten tot leverkanker aan toe. Nu blijkt dat die niet-alcoholische variant ook door alcohol kan worden veroorzaakt, maar de patiënt hoeft daar geen druppel voor te drinken.

