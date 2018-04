Hoe controleer je zelf of je moedervlek gevaarlijk is? Laurane Berkein

22 april 2018

11u51

Bron: Goed Gevoel 0 Fit & Gezond Wanneer de zon schijnt, is het belangrijk om je huid goed te beschermen. Aangezien huidkanker een veelvoorkomende vorm van kanker is, is het van belang om je huid en moedervlekken voldoende te controleren. Indien je een vreemde moedervlek opmerkt, raadpleeg je best zo snel mogelijk een huisarts of dermatoloog. Met volgend stappenplan kan je je eigen moedervlekken wekelijks inspecteren.

1. Controleer of de moedervlek symmetrisch is.

Wanneer de moedervlek mooi rond of ovaal is, dan is er meestal geen probleem. Is dat niet het geval, maar heeft hij een asymmetrische of ietwat vreemde vorm? Raadpleeg dan een specialist.

2. Controleer de randen van de moedervlek.

Zijn de randen mooi gevormd of zijn ze eerder rafelig en wazig? Rafelige randen kunnen wijzen op een gevaarlijke moedervlek.

3. Controleer de kleur van de moedervlek.

Een normale moedervlek bestaat meestal uit één kleur. Soms kan de moedervlek echter verschillende kleuren bevatten of kan hij veranderen van kleur. In dat geval laat je de vlek best eens nakijken.

4. Controleer de grootte van de moedervlek.

Blijft de moedervlek even groot of is hij recent gegroeid? Ook als een moedervlek groeit of van vorm verandert, is het misschien tijd om bij een specialist aan te kloppen.

5. Controleer of je moedervlek gevoelig is.

Normaal is een moedervlek ongevoelig. Jeukt jouw vlekje, of komt er bloed of vocht uit? Dat is meestal geen goed teken.

Panikeer niet wanneer je een vreemde moedervlek opmerkt. Een moedervlek die op het eerste gezicht gevaarlijk lijkt, kan bij nader onderzoek volledig schadeloos blijken. Is de moedervlek echt alarmerend, dan kan die meestal weggehaald worden met een kleine ingreep. Het is echt van belang dat je je moedervlekken goed beschermt in de zon. Smeer altijd een zonnecrème met factor 30 of 50, ook als de zon niet brandend aanvoelt. Voorkomen is beter dan genezen!