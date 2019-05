Hoe broccoli en spruitjes je beschermen tegen kanker LDC

28 mei 2019

09u55

Bron: Forbes Mama had gelijk: broccoli is gezond. Volgens een nieuwe studie, die gepubliceerd is in het wetenschappelijke tijdschrift Science, bevat deze groente een stofje dat de groei van kankercellen onderdrukt.

Niet alleen broccoli zou een antikankergroente zijn, dat geldt ook voor andere kruisbloemige groenten zoals bloemkool, boerenkool en spruitjes. Volgens wetenschappers van de Harvard Medical School bevatten deze groenten immers een molecule dat een bepaald gen (WWP1) blokkeert. Van dat gen is geweten dat het een rol speelt bij de ontwikkeling van verschillende kankers.

Hoe ze daar zijn achtergekomen? De wetenschappers wijzen op het bestaan van tumorsuppressorgenen. Dat zijn speciale eiwitten die normaal gezien de ontwikkeling van kanker onderdrukken. Maar af en toe bevatten die eiwitten een afwijking of zijn ze inactief, waardoor ze net kanker kunnen veroorzaken.

PTEN is zo’n bekend tumorsuppressorgen: heel wat kankers gaan gepaard met lage niveaus van PTEN. Hoe komt dat? En is het mogelijk om het tij te keren, zodat het gen je lichaam opnieuw beschermt tegen kanker? Pier Paolo Pandolfi, directeur van het Cancer Center en het Cancer Research Institute aan de Harvard Medical School heeft zich in het fenomeen verdiept. Hij botste op een ander gen, genaamd WWP1, dat de werking van PTEN-genen in de war stuurt.

Pandolfi en zijn onderzoeksteam wilden achterhalen of ze op de een of andere manier het WWP1-gen konden stoppen. En een stofje dat in broccoli en andere kruisbloemige groenten zit, bleek de heilige graal te zijn. De wetenschappers gaven dat stofje aan muizen die genetisch gemanipuleerd waren om vatbaar te zijn voor kanker. Het resultaat: het voorkwam dat WWP1 werkte, waardoor het PTEN-gen opnieuw de ontwikkeling van kankercellen kon onderdrukken.

Ondanks het feit dat het gaat om experimenten met muizen, reageren de onderzoekers enthousiast op hun bevindingen. Maar er is nog meer onderzoek nodig, benadrukken ze. Om een voorbeeld te geven: als je de resultaten van de muizen zou doortrekken naar mensen, moet je bijna 3 kilo broccoli per dag oppeuzelen om het gewenste effect te behalen. Niet echt realistisch. Bovendien zou zo’n dieet ook onaangename gevolgen hebben voor je spijsvertering en het aantal toiletbezoeken. Daarom willen de wetenschappers eerst bekijken of het stofje uit broccoli en co. op een bepaalde manier bewerkt kan worden en of er nog andere molecules zijn die het WWP1-gen blokkeren.