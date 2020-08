Hoe blijf ik van al het lekkers af en mogen we nu echt geen aardappelen meer eten? Pascale Naessens beantwoordt al je vragen (deel 1)

Fit & Gezond “Kan je echt niet van brood, ontbijtkoeken, chips, pasta en frieten afblijven? Bekijk het dan als een verslaving.” Van 24 augustus tot en met 2 september kookt Pascale Naessens voor jou. Speciaal voor de Puur & Lichter-challenge stelde ze een menu samen, van ontbijt tot diner — zonder snelle koolhydraten, met veel fruit, groenten én zelfs vetten. Dat haar visie op eten populair is, bewijzen de meer dan duizend vragen die onze lezers aan Pascale stelden! We maakten een selectie van de onderwerpen die het vaakst aan bod kwamen.

Hieronder lijsten we de geselecteerde vragen op. Scroll naar beneden voor de antwoorden.

1. Hoe hou ik een dieet langer dan een paar weken vol?

2. Vind je keto ook verantwoord als levenswijze?

3. Hoe geraak je aan dagelijks 70 procent vet?

4. Waarom mogen we geen brood, aardappelen, pasta en rijst eten?

5. Wat zijn de voordelen van low carb-voeding?

1. Eraan beginnen lukt voor een of twee weken, maar ik kan niet weerstaan aan al dat lekkers. Hoe houd ik een dieet vol?

Je hebt het over: ‘Ik kan niet weerstaan aan al dat lekkers’, maar wat bedoel je met ‘lekkers’? Voor mij is dat wellicht helemaal iets anders dan voor jou. Ik begrijp natuurlijk wel je vraag, maar hiermee wil ik gewoon duidelijk maken dat je verlangt naar datgene wat je gewoon bent te eten. Ik verlang naar mijn heerlijke fruitontbijt, naar een gegrild visje in de oven met tomaatjes, naar een stukje donkere (voor velen) bittere chocolade.

Als je het gewend bent om veel suikers en zetmeel te eten, zoals brood, ontbijtkoeken, pasta, koekjes met geraffineerde suiker,… dan verlangt je lichaam daarnaar. Een suiker- en zetmeelverslaving is één van de meest hardnekkige en onderschatte verslavingen. (Wetenschappelijk mogen we niet spreken over een suikerverslaving, alhoewel veel wetenschappers hier niet meer mee akkoord gaan: volgens hen is er wel al voldoende bewijs om te kunnen spreken van een verslaving.)

Kun je echt niet van brood, ontbijtkoeken, chips, pasta en frieten afblijven, bekijk het dan als een verslaving. Dan begrijp je tenminste waarom het niet lukt en dan kun je er ook naar handelen. Tenslotte ga je ook geen pakje sigaretten voor iemand zijn neus leggen wanneer die net gestopt is met roken.

Mijn advies is, haal enkel voeding in huis die goed is voor jou om te eten en koop geen troep

Dus mijn advies is, haal enkel voeding in huis die goed is voor jou om te eten en koop geen troep. Vraag je huisgenoten om je hierin te steunen, nog beter is om dit samen te doen, zodat je elkaar kunt steunen. Misschien nog een belangrijk punt: bij mij heeft het zeker twee jaar geduurd voor ik mijn suikerverslaving in de hand had en misschien wel vijf jaar voor ik er helemaal van af was. Nu eet ik nog uiterst zelden geraffineerde suiker of geraffineerd zetmeel. Maar ik denk er gewoon niet meer aan, ik eet intussen veel beter, veel lekkerder, en met veel meer smaak. Het is een misverstand om te denken dat al dat ‘lekkers’ alleen maar ongezonde voeding zou zijn, ik ken veel ‘lekkers’ dat én lekker én gezond is.

2. Blijft keto voor jou een kuur, of vind je het ook verantwoord als levenswijze?

Ik promoot keto doelbewust als een kuur en niet als een levensstijl. Er wordt meer en meer wetenschappelijk bewijs geleverd dat langdurige ketose niet gezond is. Tenslotte is het best een extreme manier van eten. Ik promoot eerder cycling, het switchen tussen keto en low carb biedt namelijk metabole voordelen. Je wilt je lichaam flexibel maken en net goed leren omgaan met zowel vetverbranding als met suikerverbranding. Om al die redenen raden ik en ook de wetenschappers met wie ik mijn boek ‘Ketokuur’ schreef keto aan als een kuur.

Let op, er is wel een verschil tussen nutritionele ketose en een medische ketose. Voor gezonde mensen die willen vermageren en genieten van de gezondheidsvoordelen van ketose is een kuur beter. Maar volg je een ketogeen dieet vanwege medische redenen (o.a. bepaalde kankerpatiënten of epilepsiepatiënten) dan kan het zijn dat een langdurige ketose betere gezondheidsresultaten geeft. Maar dit verloopt altijd onder medische begeleiding.

Nog wat extra uitleg:

Nutritionele ketose is een natuurlijke metabole toestand, die de mensen doorheen de geschiedenis de flexibiliteit gaf en geeft om te kunnen omgaan met de veranderingen in het voedselaanbod en ook met hongersnood. Wellicht biedt net het kunnen switchen tussen de twee systemen (suikerverbranding en vetverbranding) gezondheidsvoordelen, waarbij het huidige ketogeen dieet de voedselschaarste in de natuur nabootst en een gematigd koolhydraatarm dieet de zomer, met zijn bessen en knollen. Intussen weten we dat vele vormen van vasten gezondheidsvoordelen hebben. Het ketogeen dieet is dus een vorm van vasten. Het switchen tussen de twee systemen, vetverbranding en suikerverbranding, is dus een heel natuurlijke situatie voor de mens, daarover zijn zo goed als alle wetenschappers het eens.

Let op, belangrijke noot: met switchen tussen de twee systemen, bedoel ik keto en low carb. Regelmatig switchen tussen keto en high carb, (dat zijn dus twee uitersten), lijkt me eerder ongezond. Dus een ketokuur volgen, om je nadien vol te proppen met snelle koolhydraten, is geen goede keuze.

3. Hoe geraak je aan dagelijks 70 procent vet? Is dat haalbaar?

Bij een ketogeen dieet haal je 60 procent tot 70 procent van je dagelijkse energiebehoefte uit vetten. We zijn allemaal opgegroeid in een maatschappij waarbij vetten verguisd werden, om gezond te zijn moesten we vetten vermijden en zoveel mogelijk mager en light eten. We hebben dus nooit geleerd om eens goed te kijken naar die vetten. We hoeven heus geen olijfolie te drinken om aan 70 procent vetten te komen. In volwaardige, natuurlijke voeding zitten best wel wat vetten: volle yoghurt, noten, zaden, olijfolie, zalm, kaas,...

Je moet een keuze maken: ofwel eet je veel koolhydraten en weinig vet, ofwel weinig koolhydraten en veel vet

Bovendien levert 1 gram vet, 9 kcal op (terwijl 1 gram koolhydraten of eiwitten 4 kcal oplevert), dus dat tikt aan.

Neem je een ontbijt met 150 gram Griekse yoghurt, 60 g gemengde noten en zaden en 300 g bessen dan komt dat neer op 26 g eiwitten, 41 g vet (= 369 kcal) en 20 g net koolhydraten.

Dus je hoeft echt geen extra vet te eten om aan die waarden te komen; eet natuurlijke voeding met het vet dat het bevat (dus geen light of magere producten). En heb geen angst om olijfolie te gebruiken en je komt vanzelf aan deze waarden.

Let op, je kunt niet én het vet én de koolhydraten eten, dan kom je ongetwijfeld aan. Je moet een keuze maken: ofwel eet je veel koolhydraten en weinig vet, ofwel weinig koolhydraten en veel vet.

4. Waarom mogen we geen brood, aardappelen, pasta en rijst eten? Welke vervangers zijn er? Mogen de volkoren varianten van pasta, rijst en brood?

Het gaat niet om mogen, van mij mag iedereen brood, aardappelen en dergelijke eten. Tenslotte doet iedereen wat hij/zij wilt en vrijheid vind ik heel belangrijk. Je bedoelt wellicht: waarom eten we beter minder brood, aardappelen, pasta en rijst? Dit zijn allemaal koolhydraten die snel hun suikers afgeven en onze bloedsuikerspiegel doen pieken. Veel mensen voelen zich daardoor futloos, komen aan, ervaren moodswings,… Je ziet dat heel veel mensen heropleven als ze minder snelle koolhydraten eten en meer verse voeding. Voor velen werken snelle koolhydraten bijzonder verslavend, ze hebben er nooit genoeg van en ze verzadigen niet. (Sommige mensen die veel snelle koolhydraten eten hebben altijd honger.) Dat is niet het geval bij verse, echte voeding (= geen fabrieksvoeding).

We eten alleen nog maar op suiker gelijkende voeding

Aardappelen en brood hebben hun dienst bewezen in tijden van voedselschaarste, ze gaven de nodige calorieën aan een hele bevolking. De laatste decennia zijn daar ook nog eens pasta, witte rijst, ontbijtkoeken, frisdranken, gesuikerde ontbijtgranen,… bijgekomen, we eten alleen nog maar op suiker gelijkende voeding.

We leven inderdaad in een wereld van overvloed, waar alle mogelijke voeding beschikbaar is, maar dus ook ‘verse voeding’. Ik kies het beste uit het aanbod dat nu beschikbaar is en gewoon brood, pasta, witte rijst, aardappelen,... horen daar niet bij. Groenten, fruit, noten, zaden, vis, volle yoghurt, eieren en dergelijke daarentegen wel. Allemaal verse, ongeraffineerde voeding. Deze voeding is bijzonder lekker, stabiliseert de hormonen en voedt de darmbacteriën, verzadigt wel, geeft energie en maakt gelukkig.

Ik ga dus niet op zoek naar een vervanging (van oude gewoontes) maar naar een nieuwe manier van eten. Zo vervagen de oude eetgewoonten en leer je nieuwe gewoontes. (veel leuker)

Ik wil ook wel meegeven dat we allemaal verschillend zijn, de één kan meer zetmeel en suiker eten zonder daar direct negatieve gevolgen van te ervaren, terwijl de ander meteen aankomt van zetmeel en suiker. Iedereen heeft zijn persoonlijke balans. Het is dan ook niet zinvol om te streven naar één voedingspatroon voor iedereen. Leer je eigen lichaam kennen, voel waar je balans ligt en wat het beste bij jou past. Zonder twijfel zijn de volkoren varianten voedzamer en beter dan de geraffineerde variant, maar ze leveren nog altijd heel veel koolhydraten. Variatie in je voeding is heel belangrijk.

5. Welke voordelen heeft low carb-voeding volgens jou?

Daarvoor verwijs ik graag naar mijn boeken, ik kan uren spreken over de voordelen van low carb-voeding. Ik kan je alvast deze opsomming mee geven:

- Het is een bijzonder lekkere en gevarieerde keuken met echte pure smaken.

- Je krijgt er meer energie door.

- Je hebt minder last van een opgezette buik of darmen.

- Je krijgt minder trek in zoet (ideaal voor wie verslavend gedrag ervaart voor brood, koekjes en zoetigheden).

- Low carb stabiliseert je hormonen.

- Het is gunstig voor mensen met diabetes, zowel type 1 als 2.

- Het werkt afslankend.

