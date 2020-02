Hip, die loopschoenen met ultradikke zool. Maar zijn ze goed voor onze voeten? We vroegen het aan een expert

Met de lancering van Vaporfly ontketende Nike bijna een revolutie in de hardloopwereld. De schoenen met ultradikke zolen lijken haast springveren en gaan vlotjes over de toonbank van sportwinkels. Maar zijn die zolen goed? Wij vroegen het aan podoloog Paul Borgions.

De dunne sportschoenen die haast voelen als sokken om je voeten domineerden enkele jaren het land van de hardloopschoenen. Ze zouden ons op een meer natuurlijke manier doen lopen, met minder blessures tot gevolg. Heel wat lopers ondervonden echter hinder, en de schoenen gaven niet het gevoel stevig om de voet te zitten. Nu gaan we van het ene uiterste naar het andere: royaal gedempte loopschoenen zijn alomtegenwoordig. Deze zouden comfortabeler zijn en blessures voorkomen. Maar klopt dat ook?

Volgens nieuw onderzoek beïnvloeden de modellen met dikke zolen het comfort van de loper. Dat blijkt uit een reeks studies uitgevoerd door een groep onderzoekers aan de Oregon State University-Cascades in Bend. Met drie opeenvolgende experimenten onderzocht men mannen en vrouwen tijdens het lopen over krachtplaten met standaard loopschoenen en modellen met een dikke zool. Daarbij kregen ze ook de opdracht de schoenen met dikke zool gedurende zes weken tijdens trainingen te dragen. Bij het vergelijken van beide types merkten de onderzoekers dat de gevulde zolen voor een hardere landing zorgden, en dat de deelnemers ‘overproneerden’. Even verduidelijken: bij pronatie kantelt de enkel om de schokken van de voetlanding op te vangen. Bij overpronatie kantelt de enkel daarentegen te vér waardoor de schokken minder efficiënt worden opgevangen met belasting van de voet tot gevolg.

De onderzoekers vroegen schoenenmerk New Balance om voor het laatste deel van het experiment een bepaald model te ontwerpen. Aan deze schoen kon vulling worden toegevoegd, zodat eenzelfde model kon dienen als een met minimale, neutrale, en maximale zool. Daardoor waren de onderzoekers in staat zich uitsluitend te richten op de rol van demping op de houding van atleten. Met de aangepaste schoen werden de deelnemers ook onderworpen aan metingen op de krachtplaat. Ook deze keer was er sprake van overpronatie door de dikke zolen.

Technische modellen vereisen veel training

“Na de drie experimenten nemen we aan dat extra demping wel degelijk invloed heeft op verschillende aspecten van hoe we lopen”, zegt J.J. Hanningan, assistent-professor in de kinesiologie aan de San Jose State University en uitvoerend onderzoeker van het experiment. De stevige zolen lijken het evenwicht lichtjes te beïnvloeden. “Hoe hoger een schoen, hoe instabieler deze is”, aldus de professor. “Daarnaast heeft een hoge zool ook negatief effect op de pronatie, die zou niet alleen de schok moeten breken, maar stabiliseert ook de voeten en past ze aan aan de ondergrond. Dat gebeurt niet bij een instabiele schoen.”

(Lees verder onder de foto.)

“Wanneer je een stabiele loopstijl hebt, zal je geen probleem hebben met evenwicht. Maar mensen die een labiele stijl hebben en fel proneren, lopers die met hun voeten dus te fel naar binnen knikken, kunnen wel last krijgen van die hoge zool”, vertelt podoloog Paul Borgions. “Als je loopstijl niet stabiel is, kan zo’n schoen een fout gaan vergroten. Doordat lopen een repetitieve sport is kan die fout, die je dan immens veel herhaalt, op lange termijn voor grote problemen zorgen.” En die problemen gaan dan verder dan onze voeten alleen. De knieën en heupen kunnen er ook last van ondervinden.

Als doorsnee loper die niet zeker is van een correcte loopstijl, zijn die high-tech schoenen dus niet meteen aan te raden. “De loopschoenen met hoge zolen zijn vaak erg technische modellen. Om hiermee goed te presteren wordt heel wat training en een stabiele loopstijl verwacht. Elke schoen heeft een eigen functie en toepassing. Die futuristische loopschoenen zijn gemaakt voor topsporters om records te breken, niet voor Jan Modaal. Voor een doorsnee loper werkt dit dus nadelig. Wie zich nu afvraagt of hij een goede loopstijl heeft, raad ik een biomedische screening aan. Op die manier kom je te weten wat het meest ideaal is om je loopprestatie te verbeteren”, zegt Borgions.

Niet te dun, niet te dik

Waar moeten we dan op letten bij het uitkiezen van een loopschoen? “Het is belangrijk dat je de schoen niet naar binnen kan duwen wanneer je aan de zijkanten van de hiel knijpt. Verder is het de bedoeling dat hij wat weerstand biedt als je de schoen voor- en achteraan vastneemt en wil plooien. Anderzijds moet de schoen aan de voorkant wél plooien zodat de tenen kunnen buigen en het mechanisme van het afstoten wordt geactiveerd”, aldus de voetspecialist. “Wanneer je loopt, rol je de voet af om op het einde van dat afrollen de tenen te buigen. Als de zool heel dik en stug is, kan dat het afrollen van de tenen beperken, wat een slechte eigenschap is. Anderzijds hebben de gesofisticeerde modellen een systeem in de zolen dat dat plooien van onze tenen overneemt. Maar voor de recreatieve sporter opteer ik voor een schoen waar wel een beetje, maar ook niet te veel massa onder zit”, besluit Borgions. Lopen met de futuristische modellen zullen we dan maar over laten aan de geoefende topsporter ...

Lees ook:

De snelste schoen ter wereld getest: waarom elke loper omstreden Nike Vaporfly aan z’n voeten wil en waarom dat geen goed idee is (+)

Hoe slecht is het om elke dag sneakers te dragen? Podoloog geeft advies (+)