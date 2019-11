Hikken kan een cruciale rol spelen bij de ontwikkeling van de hersenen van baby's NA

13 november 2019

13u08

Bron: Medical Xpress 3 Fit & Gezond De hik: we hebben er allemaal weleens last van. En hoewel de meeste mensen het vervelende euvel associëren met spijsverteringsproblemen of zure reflux, ontdekten onderzoekers nu dat die hik een veel belangrijkere functie heeft.

Voor een nieuwe studie die verscheen in het tijdschrift Clinical Neurophysiology werden hersenscans van pasgeboren baby’s genomen. Daarbij ontdekten de onderzoekers dat hikken meer functioneel zou kunnen zijn dan eerst gedacht. Zo zou de handeling cruciaal zijn voor de ontwikkeling van de hersentjes van pasgeborenen.

“Foetussen en pasgeboren baby’s hikken veel vaker dan volwassen mensen. Er moest dus wel een reden zijn waarom dat gebeurt”, vertelt hoofdauteur van de studie Kimberley Whitehead. Die gedachte is niet onterecht: kindjes krijgen de hik zodra ze 9 weken in de baarmoeder zitten en premature baby’s brengen 1% van hun tijd al hikkend door, wat overeenkomt met ongeveer 15 minuten per dag.

Voor de studie bekeken onderzoekers de hersenscans van 13 pasgeboren baby’s en maten ze de samentrekkingen van hun middenrif als gevolg van de hik. Daarop merkten ze dat elke keer als een baby zou gaan hikken (en hun middenrif zou samentrekken), twee grote hersengolven ontstonden, gevolgd door een derde. De wetenschappers geloven dat de hersenen van een baby het hikgeluid verbinden met het gevoel van hun middenrifcontracties, en dat dat proces uitermate belangrijk is bij het maken van hersenverbindingen.

“De hik bij baby’s kan leiden tot signalen in het brein die de baby’s helpen om zelfstandig hun ademhaling te reguleren”, aldus mede-onderzoeker Lorenzo Fabrizi. Maar waarom hikken we dan nog altijd als volwassenen, aangezien het vooral belangrijk is voor de ontwikkeling van onze hersenen als we jong zijn? Whitehead suggereert dat onze hik gewoon een overblijfsel is uit onze kindertijd. “Onze bevindingen lijken aan te tonen dat de hik bij volwassenen een reflex is die overgebleven is uit onze kindertijd omdat die toen een belangrijke functie had”, aldus Whitehead.

In de toekomst zou nog meer onderzoek kunnen gebeuren naar waarom volwassenen nog steeds me de hik kampen, of dat het gewoon een oude reflex is.