Hidradenitis suppurativa (HS): de huidziekte die niemand kent, maar 1 op de 100 Belgen treft TVM

04 juni 2018

11u23 0 Fit & Gezond Vandaag is de bewustmakingsweek over hidradenitis supperativa (HS) van start gegaan om mensen kennis te laten maken met de veelvoorkomende huidziekte en het taboe errond te doorbreken. Omdat patiënten zich voor de pijnlijke, etterende en geurende abcessen schamen, zwijgen ze erover waardoor de ziekte volgens dermatologen te onbekend blijft.

Volgens schattingen treft HS, of hidradenitis suppurativa (HS), ongeveer één op de 100 Belgen, ruim 110.000 Belgen in totaal. Deze chronische en ontstekende huidziekte treft vooral vrouwen (75%). Ze wordt gekenmerkt door ontstekingszones in de lichaamsplooien: in de oksels, rond de lies, de billen, onder de borsten of aan de binnenzijde van de dijen. Deze ontstekingszones vertonen vaak pijnlijke letsels, cystes of abcessen, afhankelijk van de ernst van de ziekte. De abcessen veroorzaken een afscheiding waardoor patiënten kompressen moeten gebruiken om vlekken op hun kleding te voorkomen. Ten slotte gaat de afscheiding ook gepaard met een geur die de ziekte sociaal bijzonder onaangenaam maakt. Ten onrechte wordt HS gelinkt aan aan een gebrek aan hygiëne, terwijl het een ontstekingsziekte is die veroorzaakt wordt door een ontregeling van het immuunsysteem.

Moeilijke diagnose

Een vroegtijdige behandeling kan de ernst van de ziekte verminderen en/of de ontwikkeling ervan vertragen, maar het duurt gemiddeld 7 jaar voor een arts de juiste diagnose stelt. De medische geschiedenis van de patiënt is vaak lang. In eerste instantie worden huisartsen, urgentieartsen, chirurgen of gynaecologen geraadpleegd, maar die kennen de ziekte vaak niet.

“Veel huisartsen en specialisten herkennen HS niet en identificeren het als een infectieziekte, terwijl het een ontstekingsverschijnsel is. Daardoor komt de patiënt vaak bij verschillende artsen en afdelingen terecht”, legt prof. Del Marmol, hoofd dermatologie van het Erasmusziekenhuis, uit.

De diagnose lucht patiënten vaak op: “Toen ik hoorde dat ik HS had, was ik opgelucht omdat ik een naam voor mijn probleem nodig had. Ik zou er iets tegen kunnen doen. Het is gemakkelijker om de vijand te bestrijden als je zijn naam kent”, zegt Florence, die pas twee jaar geleden gediagnosticeerd werd terwijl ze al meer dan 20 jaar aan de ziekte lijdt.

Jobverlies

Naast het esthetische aspect is lichamelijk lijden een symptoom dat een enorme impact op patiënten heeft: “Het symptoom waar ik het meest onder te lijden heb, is pijn... meer bepaald, pijn op de verkeerde plaats. Als je arm pijn doet, kun je dat zeggen. Maar pijn op intieme plekken is lastig om uit te leggen. Op het werk praat ik er niet over omdat ik me ervoor schaam. Mijn baas weet het niet, maar hij stelt zich wel vragen omdat ik na operaties vaak met ziekteverlof ben.” De moeilijkheid om de ziekte te bespreken in een professionele omgeving, de geur van de abcessen en de herhaaldelijke afwezigheden leiden bij veel patiënten tot jobverlies.

Seksualiteit is onbestaande

De gevolgen van de ziekte laten zich ook in de privésfeer voelen. “Hoewel ik me nooit ingehouden heb om erover te praten, trek ik me soms terug. De ziekte isoleert me. Ik zeg soms feestjes af en mijn partner begrijpt me niet altijd …", legt Aurélie uit. Veel patiënten schamen zich nog steeds voor hun ziekte, zoals Florence uit de doeken doet: “Een groot deel van mijn omgeving is er niet van op de hoogte. Soms zeg ik een etentje bij vrienden af, omdat ik weet dat ik moeite zal hebben om te zitten. Ik praat er niet over, laat staan tegen mannen. Mijn seksualiteit is volledig onbestaande. Tussen de littekens en de zwachtels is er niets sexy meer.”

Meer weten over HS? Op de website HS online kun je onder andere online een diagnose stellen.

