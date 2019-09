Heupairbag moet senioren beschermen bij val Sabine Vermeiren

30 september 2019

00u00 0 Fit & Gezond Er is een oplossing in de maak voor bejaarden die gemakkelijk vallen en daarbij hun heup bezeren. Een Nederlands bedrijf heeft een soort van heupairbag ontwikkeld. Als de tests gunstig uitdraaien, zou de 'Wolk' ook naar Vlaanderen kunnen komen.

Bedenker Hans Schröder maakte zich zorgen om zijn moeder en was bang dat ze haar heup zou breken bij een val. Om dat te voorkomen, kocht hij een opblaasband in een speelgoedwinkel. De airbag voor senioren was geboren. Toch duurde het nog vier jaar voor het concept op punt stond. De 'Wolk' is een brede, zwarte heuggordel geworden met aan de twee zijkanten een groot vlak. Daarin zitten airbags die opblazen wanneer de drager valt. In de heupband zit zowel links als rechts een luchtpatroon dat bij een impact ontsteekt en zodoende de val verzacht. Prijs: 599 euro. Tenzij je de meer gesofisticeerde versie met automatische alarmeringsfunctie en gps neemt: dan betaal je 649 euro plus een maandelijkse abonnementskost van 14,95 euro. In dat geval krijgt een contactpersoon na een val automatisch een sms met locatiegegevens.

De 'Wolk' is nog niet in gebruik in Vlaamse woonzorgcentra, maar volgens de krant De Morgen is er wel al vraag naar. Toch kiezen de ontwikkelaars ervoor om eerst de Nederlandse markt te veroveren. "Hier hebben we nu een twintigtal woonzorgcentra die er gebruik van maken, goed voor een vijfhonderdtal ouderen in totaal", zegt ontwikkelaar Mendes Hogestyn. "Er zijn ook mensen die hem gewoon thuis gebruiken. Kinderen of kleinkinderen kopen het in de webshop voor de verjaardag van oma."

Oeps, vergeten

Het idee van heupbeschermers is niet nieuw. Al werken de klassieke modellen niet met een airbag, maar met een harde of zachte schelp ter hoogte van de heupen. "Het probleem is dat ouderen vergeten om hun bescherming te dragen. Of ze vinden het dat het te dik aanvoelt", zegt professor Ouderenzorg Koen Milisen (KU Leuven). De 'Wolk' kan dat laatste struikelblok misschien wegnemen, maar het eerste niet.

Cijfers tonen aan dat 60 tot 70% van de mensen in een woonzorgcentrum zeker één keer per jaar valt, 30 tot 40% van die groep struikelt herhaaldelijk. Op jaarbasis resulteert dit in zo'n 20.000 heupfracturen. De operaties die daarop volgen, kosten niet alleen veel geld aan de maatschappij, maar gaan ook ten koste van de levenskwaliteit van de betrokkene. "Eén op de drie overlijdt zelfs in de 6 à 12 maanden na de heupfractuur", aldus nog Milisen. (BST)